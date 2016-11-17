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Spor

Tim Duncan'ın forması emekli ediliyor

15 kez All-Star kadrosuna seçilen Tim Duncan için 18 Aralık Çarşamba günü tören düzenlenecek

17 Kasım 2016 12:17

San Antonio Spurs, yeni sezon öncesinde emekliliğini açıklayan efsane oyuncusu Tim Duncan’ın 21 numaralı formasını emekli ediyor.

NBA tarihinin en iyi 4 numaraları arasında gösterilen Duncan için 18 Aralık Çarşamba günü bir tören düzenlenecek.

1997 yılında draft edildikten sonra 19 sezon San Antonio Spurs forması giyen Duncan, NBA kariyerine 5 şampiyonluk, 2 MVP ödülü sığdırdı. Yıldız basketbol figürü tam 15 kez All-Star kadrosuna seçildi.

Koç Gregg Popovich ile 1001 galibiyete imza atarak rekor kıran basketbol yıldızı, 19 sayı, 10.8 ribaunt, 3 asist ve 2.2 blok ortalamalarıyla kariyerini noktaladı.

Duncan en çok sayı atanlar listesinde 14’üncü (26 bin 469 sayı), ribauntta altıncı (15 bin 91 ribaunt) ve blokta beşinci sırada (3 bin 20 blok).

Efsane basketbolcu Kareem Abdul-Jabbar ve Robert Parish’in ardından NBA’de bin galibiyete ulaşan üçüncü basketbolcu oldu.
 

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Tim DuncanSan Antonio SpursGregg Popovich

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