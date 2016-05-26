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Bilim / Teknoloji

Tim Cook: iPhone 17. yüzyılda da varmış!

"Kadına mektup uzatan adam tablosu beni şok etti"

26 Mayıs 2016 19:52

Apple CEO'su Tim Cook, Hollanda'nın başkenti Amsterdam’daki Rijksmuseum Devlet Müzesi’nde sergilenen, Hollandalı ressam Pieter de Hooch imzalı ve 1670 tarihli ‘Kadına mektup uzatan adam’ isimli tabloda iPhone olduğunu savundu.

Sputnik'in haberine göre, ​Cook CNBC televizyonundaki bir programda kendisine sorulan ‘iPhone ne zaman icat edilmişti?’ sorusuna şöyle yanıt verdi: “Dün akşama kadar bilmiyormuşum. Dün Neelie ile Rembrant tablolarını görmek için müzeye gittik. Bir tablo beni şoke etti. Tabloda iPhone vardı.”

Bu arada Hooch’un 346 yıl önce yaptığı tablodaki benzerlik şaşırtıcı olsa da, adamın elinde tuttuğu şey aslında bir mektup.

iPhone ilk kez 2007'de piyasaya sürülmüştü.

Cook'un bahsettiği tablo şöyle:

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