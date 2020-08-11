Tim Cook: Apple CEO'su artık dolar milyarderleri listesinde

Dünyada serveti 1 milyar doları aşan kişiler arasına Apple CEO'su Tim Cook da katıldı. Apple'ın hisselerinin bu yıl yüzde 54 oranında değer kazanmasıyla, 9 yıldır şirketin başında olan 59 yaşındaki Cook'un kişisel serveti de arttı.

Compaq ve IBM'de yöneticilik yaptıktan sonra 1998'de Apple'a geçen Cook, Ağustos 2011'de istifa eden ve birkaç hafta sonra da pankreas kanserinden yaşamını yitiren Steve Jobs'un yerine bu göreve gelmişti.

Cook, Apple hisselerinin sadece binde 2'sine sahip. Bu hisselerin toplam değerinin 375 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Ancak geçen yıl itibarıyla çıplak yıllık maaşı 3 milyon dolar olan Cook, Apple'ın performansına endeksli olarak her yıl yüklü miktarda ikramiye aldığı biliniyor.

Nike'ın da yönetim kurulunda

Tim Cook ayrıca Nike'ın da yönetim kurulu üyesi.

Teknoloji dünyası, aralarında dünyanın en zengin kişisi olan, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve yakın bir zaman önce serveti 100 milyar doları geçtiği açıklanan Facebook'un müşterek kurucusu Mark Zuckerberg dahil pek çok milyarder çıkarttı.

Ancak Apple'ın kurucusu olmamasına rağmen Cook'un milyarderler kulübüne girmesi nadir görülen bir durum. Örneğin Google'ın CEO'su Sundar Pichai, Silikon Vadisi'nin en zenginleri arasında yer almıyor.

Örneğin 2019'da yöneticilik görevlerini bırakan Google'ın kurucuları Larry Page'in serveti 71,7 milyar dolar, Sergey Brin'in serveti de 69,5 milyar dolar.

Tim Cook'un CEO'luğu döneminde Apple, iPhone benzeri çığır açacak bir ürün çıkarmadı ancak şirket istikrarlı bir şekilde büyüdü. Cook'un döneminde Apple, iPhone X ve Apple Watch gibi cihazları çıkardı ve Apple Music gibi hizmetleri başlattı.

Apple'ın bugünkü piyasa değeri 1,9 trilyon dolar.

Tim Cook 2015'te servetinin büyük bölümünü yardım kuruluşlarına bağışlayacağını açıklamıştı.

Cook ayrıca milyonlarca dolar değerinde Apple hissesi bağışlamıştı.