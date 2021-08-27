Tim Cook, 750 milyon dolar değerinde, beş milyondan fazla Apple hissesi aldı

Apple CEO'su Tim Cook, on yılını doldurduğu teknoloji devinden beş milyondan fazla hisse aldı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gözlemcisine başvuran şirketin hisselerinin çoğu, 750 milyon dolardan fazla satıyor.

Apple'ın kurucu ortak Steve Jobs'la yapılan bir anlaşmanın parçası olarak, Tim Cook yönetimindeki Apple'ın hisselerinin S&P 500 hisse senedi endeksinde diğer firmalara kıyasla iyi performans göstermesinin ardından Cook, 750 milyon dolar ödeme aldı.

Apple'ın SEC'e yaptığı başvuruya göre, şirketin hisseleri son üç yılda yüzde 191,83 arttı. Ayrıca Apple'ın hisse fiyatının, 24 Ağustos 2011'de Cook'un CEO olarak göreve başlamasından bu yana yüzde 1200 arttığı kaydetti.

SEC dosyası, bu hafta başlarında Cook'un hayır kurumlarına yaklaşık 10 milyon dolar değerinde Apple hissesi bağışladığını gösterdi.

Ölmeden önce tüm servetini hayır kurumlarına bağışlayacağını söyleyen Cook, HIV ve AIDS, iklim değişikliği, insan hakları ve eşitlik gibi konular hakkındaki endişelerini sık sık kamuoyu önünde dile getirdi.