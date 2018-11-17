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Ekonomi

TİM Başkanı: Tescilli marka sayımız 865 bine ulaştı

"Dünyanın en iyi tasarımcılarına sahip ülkeler sıralamasında Türkiye 7. sırada"

17 Kasım 2018 02:51

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tescilli marka sayısının 865 bine ulaştığını bildirdi.

Gülle, TİM tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile bu yıl üçüncüsü  gerçekleştirilen Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey) kapsamında  düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" töreninde konuştu.

Özellikle marka konusunda, Türkiye'nin başarısının takdire şayan  olduğunu kaydeden Gülle, "2016 yılında yapılan 220 bin marka tesciliyle, bu  alanda 4. sırada yer alıyoruz. Toplam tescilli marka sayımız 865 bine ulaştı.  Ar-Ge merkezlerimizde yapılan toplam patent başvuru sayısı ise 10 bine yaklaşmış  durumda ve bu başvuruların 2 bin 375'i tescillendi." dedi.

Tasarım denilince akıllara ilk olarak modanın geldiğini, oysa estetik  ve sanatsal bir olgu olan tasarımın kıyafet ve takının yanı sıra, ileri teknoloji  ürünlerinden gıdaya, otomotivden ev eşyasına kadar geniş bir yelpaze sunduğunu  belirten Gülle, tasarımın hayatın her alanında bulunduğunu belirtti.

Gülle, "TİM olarak bu bilincin yerleşmesi için, tasarımı bir kültür  haline getirmek için aralıksız çalışıyoruz. 26 yılda, değerli ihracatçı  birliklerimizle 230'un üzerinde tasarım yarışması düzenledik. Tasarım  yarışmalarıyla, sektörlerin yaratıcı gücünü artırırken öğrenci, sanayici,  akademisyen ve girişimcileri bir araya getirerek, yetenekli gençlerin özgün  tasarımlarını teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Yarışmalarda dereceye giren genç tasarımcıların uluslararası arenada  Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"2011-2018 döneminde tasarım yarışmalarında dereceye giren 143  gencimize, yurt dışı eğitim desteği sağlandı. Tasarım yarışmalarının yanı sıra,  Ticaret Bakanlığımız, firmalarımıza tasarım desteği sağlıyor. Bu destekler  sayesinde, firmalarımız, tasarım projelerine ağırlık verirken, daha nitelikli  personel istihdam ediyor ve istihdam maliyetlerini yarı yarıya düşürüyor. Tasarım  ve markalaşma konusunda bir diğer önemli çalışmamız olan Ar-Ge ve Tasarım  Merkezleri Projesinde ise firmalarımız hukuki, mali ve teknik danışmanlık  hizmetinden faydalanıyor. Bugün, 22 ilde faaliyet gösteren toplam 275 tasarım  merkezimiz bulunuyor. Bu merkezler, meyvelerini vermeye başladı. Proje  sahiplerinin, ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül aldığını görüyoruz."

"Dünyanın en iyi tasarımcılarına sahip ülkeler sıralamasında Türkiye  7. sırada"

TİM Başkanı Gülle, 2010-2018 yıllarını kapsayan, dünyanın en iyi  tasarımcılarına sahip ülkeler sıralamasında Türkiye'nin 7. sırada olduğunu  belirterek, onlarca ülkeden, yüzlerce tasarımcının katıldığı yarışmalarda  aldıkları ödüllerle isminden söz ettiren Türk tasarımcılarının Türkiye'yi , Almanya,  Hollanda,  Kore gibi tasarım devlerinin önüne taşıdığının altını çizdi.

Tasarım dünyasının Oscarları olarak kabul edilen Red Dot Tasarım  Ödülleri'nde birçok Türk firmasının, yıllardır özgün tasarımlarıyla aldıkları  ödülleri Türkiye'ye getirdiklerini belirten Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2018 yılında sadece Arçelik, 6 ödüle layık görüldü. Yine, dünyanın en  eski ve prestijli tasarım yarışmalarından biri olarak kabul gören İF Tasarım  Ödüllerinde Bürotime Note isimli ürünüyle Yılın Ürün Tasarımı Ödülüne, Warmhaus  ise dünyanın en küçük kombisiyle, Tasarımda Mükemmellik Ödülüne layık görüldü.  Bilişim sektöründen bir örnek vermek gerekirse, iki Türk mühendisin geliştirdiği  Oddmar isimli oyun, AppleTasarım Ödülünü kazandı. Böylece, ilk kez bir Türk  firma bu ödülü almış oldu. Biz bu başarılara artık şaşırmıyoruz.

Ek olarak,  UNESCO'nun geçtiğimiz yıl tam bu zamanlarİstanbul'u Yaratıcı Şehirler ağında  Tasarım Şehri seçmesi şimdiye kadar yararlanamadığımız bir altın bilezik.  Umuyoruz ki, Design Week Turkey bu altın bileziğin hakkını verecek."

 

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