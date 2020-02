TİM Başkanı Gülle: Ticari savaşların kazananı olmaz

İstanbul, 8 Temmuz (DHA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ABD’nin Çin’den ithal ettiği 818 ürüne ek yüzde 25 vergi koyması kararının sadece bu iki ülkeyi değil tüm dünyanın refahını etkileyeceğini söyledi ve dünyaya yayılma tehlikesi bulunan ticaret savaşlarında kazanan taraf olmayacağının tarihsel olarak ispatlandığını vurguladı.

Gülle, ABD ile Çin arasında başlayan ve tüm dünyaya yayılması olası olan ticaret savaşları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret savaşlarında kazanan taraf olmayacağının tarihsel olarak ispatlandığını belirten Gülle, \"2015 ve 2016 yıllarında 16 trilyon dolara kadar gerileyen dünya ticareti 2017’de tekrar toparlandı, 17.4 trilyon dolara ulaştı. Bu yıl daha da artması ve 19 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Ancak küresel ticarette görünüm ne kadar olumlu olsa da şu an için dünyanın önündeki en önemli engel ABD’nin uyguladığı korumacı politikalar. Bu politikalar, diğer ülkelerin de cevap vermesi ile bir ticaret savaşına dönüşmüş durumda. Bugün dünyanın en önemli 3 ticari aktörü ABD, Çin ve AB ülkelerinin atacağı her adım, küresel ticareti ve buna bağlı olarak küresel refahı olumsuz etkileyecektir” dedi.

Mart ayında imzaladığı kararname ile ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik ve alüminyuma ek vergi getirdiğini belirten Gülle, “Bu adım ülkemizi de etkileyecek. ABD ülkemiz için her zaman önemli bir ticaret partneri. Geçtiğimiz sene 8.7 milyar dolar ihracat ile en fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz beşinci ülke oldu. Yine 11.9 milyar dolar ithalat ile ithalatımızda dördüncü sırada. Çelik ve alüminyum, ABD’ye ihracatımızda son dönemde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünlere getirilen ek vergiler elbette ihracatımızı etkileyecektir, ancak firmalarımızın alternatif pazarlara yönelmeleri bu etkiyi en aza indirecektir” dedi ve ekledi:

\"ABD’nin bu ürünlerde Çin’den ithalatı 34 milyar dolar seviyesinde. Aynı ürünlerde biz de 2017 yılında ABD’ye 1.9 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik.

\"Ticaretin önündeki engellerin kaldırılması konusu, hem TİM olarak bizim, hem de hükümetimizin üzerinde titizlikle çalıştığı bir konu.

\"Ancak, ABD’nin bu kararının artçı şokları olacağı da muhakkak.

\"Çin’in bu adıma karşı getireceği ek vergiler, ABD’nin bu vergilere yeniden cevap vermesi gibi bir süreç yaşanması durumunda bundan sadece ABD ve Çin değil, dolaylı olarak bütün dünya ülkeleri etkilenecek.

\"Bu adımların ürün ve sektör bazında bize etkilerini araştırıyoruz. Bu araştırmalarımızı yakında firmalarımızla paylaşacağız.

\"Son dönemde başlayan ticaret savaşları, yakın tarihte görmediğimiz bir şiddette gerçekleşebilir.

\"Bu durumda ülkemiz de kendisine yöneltilen uygulamalara gereken cevabı verecektir.

\"Elbette bu adımlar tüm ülkelerin ticaretini etkileyecek, ancak firmalarımızın bu yeni döneme hazırlıklı olması çok önemli.

\"Bu süreçte doğru adımlar atarak ihracatımızı artırmaya devam edebilir, yeni pazarlara açılarak pazar çeşitlendirmesi yapabiliriz.

\"Tüm firmalarımızı TİM’in bu konudaki çalışmalarını takip etmeye, küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından izlemeye davet ediyorum. (Fotoğraflı)