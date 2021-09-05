TİM Başkanı Gülle: Karbon düzenlemesi için bazı sektörlerde iyiyiz; negatif durumda olduğumuz sektörleri süreç içinde iyileştireceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Avrupa Birliği'nin (AB) devreye alacağı sınırda karbon düzenlemesi için 10 senelik süreç bulunduğunu belirterek, "Bu konuda bazı sektörlerde iyiyiz, bazılarında sınırdayız, bazı sektörlerde negatif durumdayız. Bu sektörleri de süreç içinde iyileştireceğiz." dedi.

Gülle, AB Yeşil Mutabakatı'na uyum yolunda yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Çin'in son 15 yılda imalat üssüne dönüştüğüne ancak bunun çevresel hiçbir değere bakılmadan gerçekleştiğine işaret eden Gülle, dünyanın yer altı sularına ve atmosferin durumuna dikkati çekti. Gülle, iklim değişikliğinin etkileri nedeniyle dünyanın pek çok ülkesinde yangınlar ve seller yaşandığını anımsatarak, "Bundan sonraki kırmızı çizgi 'yeşil üretim'. Doğal olarak hem doğaya hem çevreye hem de insana faydalı üretim, hem dünyanın hem ülkemizin uyması gereken altı kalın çizgi olacak. Buna uyanlar ticaretini yapacak. Bundan sonraki kriter ucuz fiyat değil, çevre olacak. Buna uyulması için getirilecek ek müeyyideleri ve vergileri biz de kontrol edeceğiz hem de uyacağız." diye konuştu.

Gülle, TİM olarak bu çerçevede sektörler için sürdürülebilirlik eylem planı hazırladıklarını ve bu planın altını da yaptıkları çalışmalarla güçlendirdiklerini söyledi.

İhracatçılar için sınırda karbon düzenlemesi uygulamasının da önem taşıdığını vurgulayan Gülle, "Bu konunun son tarihi var. 2030'da uygulanacak ve bir vergisi de olacak. Orada doğal olarak herkes, bütün sektörler kendini gözden geçirip, karbon konusundaki kirletmesinin ölçülmesi ve bunun kontrol altına alınmasıyla ilgili çalışmaları yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Gülle, TİM olarak bu konuda bir çalışma yaptıkları ve AB'den bir proje kazandıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bunun dışında biz ihracatçılarımızın, firmalarımızın karbon emisyonlarını ölçerek onların durumları, kirlilikleri, temizlikleri ve ne yapmaları gerektiğiyle ilgili hazırlık yapıyoruz. Önümüzde 10 senelik süreç var. Sınırda karbon düzenlemesinde bazı sektörlerde iyiyiz, bazılarında sınırdayız, bazı sektörlerde negatif durumdayız. Bu sektörleri de süreç içinde iyileştireceğiz."

Bu uygulama kapsamında AB'nin, firmaların karbon değerine bakacağını ve yüksek çıkanların konulacak vergiyi ödeyerek malını satmak zorunda kalacağını anlatan Gülle, bunun da ekstra maliyet oluşturacağını bildirdi.

"Yeşil üretim için çalışacağız"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Yeşil Mutabakat Eylem Planı'na ilişkin genelge yayımladığını anımsatan Gülle, bu konuda bir strateji oluşturulduğunu, kurumlar ve sektörlerle de takibinin yapılacağını dile getirdi.

Gülle, sürece yönelik dönüşümde devlet desteğinin önemine dikkati çekerek, "Bu süreçte mühim olan kimin ne yapacağı ve neye ihtiyacı olduğunun tespiti. Bundan sonra sivil toplum kuruluşları olarak inisiyatif alıp, bütün fabrikalarla bu yeşil ve doğayı kirletmeyen sınırda karbon değerlerine uyan üretim için çalışacağız." dedi.