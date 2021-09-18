TİM Başkanı Gülle: İhracatı 2026'da 300 milyar dolara taşıyacağız

TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatı bu yıl 210 milyar dolara, 2026'da ise 300 milyar dolara taşıyacaklarını belirterek, "Türkiye bugün, küresel ihracattan yüzde 1'in üzerinde pay alan, üretim ve ihracatta bir üst lige adım atmış bir ülkedir." dedi.

TİM 28. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Gülle, daha fazla üretim, ihracat ve istihdam için ellerini taşın altını koymaya ve Cumhuriyet tarihinin yeni ihracat rekorlarını kırmaya devam edeceklerinin sözünü verdi.

Bu yıl üretim ve ihracatı kapsayan tüm verilerde tarihi zirvelere ulaştıklarını, ikinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 21,7'lik büyümenin 10,8 puanının ihracattan geldiğini dile getiren Gülle, ihracatı, küresel salgına rağmen bu yıl 210 milyar doların üzerine, 2026'da ise 300 milyar dolara taşıyacaklarını vurguladı.

Gülle, 1980'lerde ihracatın 3 milyar dolar olduğunu, bu rakamı şu anda 2 günde gerçekleştirdiklerini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Liderliğinizde, büyük bir cesaret ve vizyonla gerçekleştirilen sanayi ve yatırım hamlesi ihracatımızı 2000'li yıllarda 100 milyar dolara, 2010'larda 150 milyar dolara, 2021'de ise 210 milyar doların üzerine taşıdı. Hiç şüphesiz Türkiye bugün katma değerli, inovatif, yüksek teknolojili ve markalı ihracatını artırmış, ihracatçı sayısını 100 binlere ulaştırmış, ürünlerini ve ihraç pazarlarını çeşitlendirmiştir. Türkiye bugün, küresel ihracattan yüzde 1'in üzerinde pay alan, üretim ve ihracatta bir üst lige adım atmış bir ülkedir."

"Türkiye Lojistik Portalı gelecek hafta tanıtılacak"

İsmail Gülle, küresel ölçekte yaşanan konteyner krizine çözüm bulmak üzere ihracatçılar ile lojistik sektörü arasında dijital bir köprü vazifesi görecek olan Türkiye Lojistik Portalı'nı hayata geçirdiklerini belirterek, bu portalın tanıtımını gelecek hafta yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin hızlı ve başarılı aşılama kampanyası neticesinde, yılın 7 ayında 2020'nin aynı dönemine göre hizmet ihracatını yüzde 46 artırarak 24,8 milyar dolara ulaştırdığını dile getiren Gülle, hedeflerinin; "hizmet ihracatında 100 milyar doları aşmak" olduğunu vurguladı.

Gülle, Türkiye'nin ilk ihracat şurasını 2022 Şubat'ta, istişarenin bereketinden istifade etmek ve ihracatın geleceğini şekillendirmek üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirmek istediklerini bildirdi.

İhracatı tabana yaymak ve daha fazla girişimciyi ihracatla tanıştırmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanında ilk kez TİM-KOBİ ihracat seferberliği eğitim programlarını düzenlediklerini ve bunu sürdürdüklerini anlatan Gülle, eğitimlerin olumlu sonuçlarının rakamlara yansıdığını aktardı.

Gülle, İnovaTİM, İnovaLİG, İnoSuit ve TİM-TEB girişim evleri gibi faaliyetlerinden bahsederek, Türkiye İnovasyon Haftası'nı küresel ölçekte yarışan bir organizasyon haline getirdiklerini, Türkiye'nin kıymetli markalarının temsilcileriyle TİM Marka Konseyini kurduklarını, "Güçlü Kadın, Güçlü İhracat, Güçlü Türkiye" diyerek TİM Kadın Konseyini hayata geçirdiklerini anlattı.

İlk 1. 000 ihracatçıdan 93 milyar dolarlık ihracat

TİM Başkanı Gülle, güçlü üretim altyapıları sayesinde Türkiye'nin salgın sürecinde tedarik noktasında sorun yaşamadığını anımsatarak, "Gelecek dönemde yaşanabilecek olumsuz süreçlerden de aynı başarıyla çıkabilmek adına tarım noktasında ülkemizde ekilebilir her araziyi ekmeli, sürdürülebilir tarımı, yeni sulama ve tarım tekniklerini yaygınlaştırarak başta su kaynaklarımız olmak üzere tüm kaynaklarımızı korumalıyız." diye konuştu.

Türkiye'nin ilk 1.000 ihracatçısının toplam ihracatın yüzde 55'ine denk gelen 93 milyar dolarlık dış satış yaptığını kaydeden Gülle, ilk 1.000 ihracatçının firma başına 1.000 kişilik istihdam sağladığını söyledi.

Gülle, "İlk 1.000 arasında 50 ilden ihracatçılarımızın yer alması, ihracatımızın ülke sathına yayıldığını gösteriyor. Ayrıca bu yıl 169 firmamız ilk 1.000 ihracatçı listesinde yerini alarak bu heyecana ortak oldu. 831 firmamız da listedeki yerlerini korumayı başardı." ifadelerini kullandı.

İlk 1.000 İhracatçının 2020'de 12 milyar lirayı aşkın Ar-Ge harcaması yaptığını aktaran Gülle, bu firmaların diğerlerine göre Ar-Ge harcamalarını daha fazla artırdığını bildirdi.

İhracatçılardan "fuar merkezi" ve "finansmana erişimin kolaylaştırılması" talebi

İsmail Gülle, salgın döneminde hükümete ilettikleri 122 sorununun tamamının ivedilikle çözüme kavuştuğunu anımsatarak, ihracatın, ihracatçı sayısının, ihracat birim değerinin arttığını bildirdi.

Gülle, Türkiye'ye ve ihracatçıya değer katacak bir hayallerinin bulunduğunu belirterek, şu taleplerde bulundu:

"İstanbul'da ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte, ihracatçılarımızın ürünlerini gururla sergileyebileceği, uluslararası bir fuar merkezinin yapılmasını arzu etmekteyiz. Bu hayalimiz için ihracat ailesi olarak proje için elimizi taşın altına koymaya, ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Ayrıca bir önemli hususu daha arz etmek istiyorum. İhracatımız büyük bir ivmeyle yükselirken, ihracatçılarımızın finansman ihtiyacı da aynı hızda arttı. Küresel ham madde ve enerji piyasalarında yükseliş, firmalarımızın girdi maliyetlerini de olumsuz yönde etkileyerek ilave bir finansman ihtiyacı doğuruyor. Buradan hareketle, Eximbank'ın kaynaklarını güçlendirecek, ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştıracak adımlar atılması, ihracatçılarımıza teminat şartı koşmayan yöntemlerin geliştirilmesi, ülkemizin cari işlemler dengesine önemli katkılar sağlayacaktır."

Gülle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle bu taleplerinin en kısa sürede çözüme kavuşacağına inandıklarını söyledi.

En çok ihracat yapan ilk 10 firmaya ödüller Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Etkinlikte konuşmalar sonrası Türkiye'nin ihracat şampiyonlarının ödülleri sahiplerini buldu.

Geçen yıl en çok ihracat yapan ilk 10 firmanın yetkilileri ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

İlk 10 şirket, "Ford Otomotiv, Toyota, Oyak-Renault, Vestel, Kibar Dış Ticaret, Arçelik, TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ ve Mercedes-Benz Türk" şeklinde sıralandı.

28 ihracatçı birliğinin şampiyonları ödüllendirildi

Törende, TİM'e bağlı 28 ihracatçı sektörünün şampiyon şirketleri de ödüllendirildi. Ödüller, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından verildi.

"Çelik" sektöründe Habaş Sinai ve Tıbbi Gazlar, "Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri"nde Şişecam Dış Ticaret, "Demir ve Demir Dışı Metaller"de Kibar Dış Ticaret, "Deri ve Deri Mamulleri"nde TGS Dış Ticaret, "Diğer Sanayi Ürünleri"nde Polin Dış Ticaret ödüle layık görüldü.

"Elektrik-Elektronik" sektöründe Vestel, "Fındık ve Mamulleri"nde Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret, "Gemi, Yat ve Hizmetleri"nde Sefine Denizcilik, "Halı"da Erdemoğlu Dış Ticaret, "Hazırgiyim ve Konfeksiyon"da TGS Dış Ticaret, "Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri"nde Oba Food Gıda, "İklimlendirme Sanayii"nde Bosch Termoteknik, "Kimyevi Maddeler ve Mamulleri"nde Türkiye Petroller, "Kuru Meyve ve Mamulleri"nde Aydın Kuruyemiş, "Madencilik Ürünleri"nde Ekom Eczacıbaşı, "Makine ve Aksamları"nda Türk Traktör, "Meyve Sebze Mamulleri"nde Altunkaya İnşaat, "Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri"nde Hayat Kimya Sanayi birincilik ödülü aldı.

Sektör şampiyonluğu ödülü, "Mücevher" sektöründe İstanbul Altın Rafinerisi'ne, "Otomotiv"de Ford Otomotiv'e, "Savunma ve Havacılık Sanayii"nde TUSAŞ'a, "Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller"de KLC Gıda, "Süs Bitkileri ve Mamulleri"nde Çiçekçiler Birliği'ne, "Tekstil ve Hammaddeleri"nde AK-PaTekstil'e, "Tütün"de Britisch American Tobacco'ya, "Yaş Meyve ve Sebze"de Uçak Kardeşler Gıda'ya, "Zeytin ve Zeytinyağı"nda S.S. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği'ne, "Hizmet" sektöründe ise THY'ye verildi. (AA)