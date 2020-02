TİM Başkanı Gülle: Cumhurbaşkanı'mıza ihracat ailesi olarak gidip, desteklerini isteyeceğiz

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ihracatın artması için önemli projeler olduğunu belirterek, \"İhracatçı sayısının artırılması, e-ticaretin kayıt altına alınıp, büyümesi, bu konuda Ar-Ge\'li ve inovasyonlu ihracatın yoğunlaştırılması, pazarlarda daha yoğun çalışmalar, finansman destekleri gibi pek çok konuda Sayın Cumhurbaşkanı\'mıza ihracat ailesi olarak gideceğiz, desteklerini isteyeceğiz\" dedi.

TİM Başkanlığı\'na 30 Haziran günü yapılan olağan genel kurulda seçilerek, görevi Mehmet Büyükekşi\'den devralan İsmail Gülle, Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği\'nce (ATHİB) Kahramanmaraş\'ta düzenlenen 7\'nci Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması Ön Jüri Değerlendirme Toplantısı\'na katıldı. Gülle, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası\'nda gerçekleştirilen toplantı öncesi ihracattaki 2023 hedefi ile yeni projelerini Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlattı.

\'SENE SONUNDA 170 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT HEDEFLİYORUZ\'

Olağan kongrenin, delegelerin huzurunda, demokratik ortamda gerçekleştiğini kaydeden TİM Başkanı Gülle, kongre sonunda kazananın, Türkiye ihracat ailesi olduğunu söyledi. İhracat ailesini ve bütün sektörleri temsilen bu görevi yürütüp, teslim aldıkları bayrağı daha ileri taşımak için çaba göstereceklerini kaydeden Gülle, \"İhracat ailesi bugüne hep rekorlar kırarak, geldi. İhracatçı için rekor kırıp, önüne bakmak ve şu anda da bir rekor üzerinde gidiyor. İnşallah, bu sene 170 milyar doların üstünde ihracat bir hedefiyle gidiyoruz. Bunları gerçekleştireceğiz. Yeni ihracatçılar birliğimiz devreye girdi, onların ihracata katkısı olacak ve inşallah ümit ediyoruz ki Türkiye\'nin muasır medeniyete ulaşmasındaki en büyük misyonu ve en önemli vizyonu olan bir kurum. Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın bizlere bu konudaki güveni, desteği, ihracatçılardan beklentisi de bu yönde\" diye konuştu.

\'DÜNYA TİCARETİNDE SÖYLEYECEK SÖZLERİMİZ OLACAK\'

İhracatçıların önünü açacak, ihracat rakamlarını yukarı çıkaracak, yeni projelerinin olup olmadığı sorulan Gülle, şunları söyledi:

\"Bu konuda önemli projelerimiz var. İhracatçı sayısının artırılması, e-ticaretin kayıt altına alınıp, büyümesi, bu konuda Ar-Ge\'li ve inovasyonlu ihracatın yoğunlaştırılması, pazarlarda daha yoğun çalışmalar, finansman destekleri gibi pek çok konuda Sayın Cumhurbaşkanı\'mıza ihracat ailesi olarak gideceğiz, desteklerini isteyeceğiz. Bugüne kadar ihracatçıların her türlü sorunun da yanında oldu Sayın Cumhurbaşkanı\'mız. Her türlü desteği, cesaretlendirmeyi her şekilde bize verdi. Bundan sonraki süreçte de biliyoruz ki dünya ticaretinde sıkıntılı bir dönem var. Dünya ticaretinde mantık değişiyor, şekil değişiyor, ticaret değişiyor. O açıdan bizim de bu konuda yapacak çalışmalarımız, söyleyecek sözlerimiz olacak. O açıdan bunların hepsini arz edeceğiz ve bu çalışmaların akabinde ihracatçılarımızı hedefleri bazında daha da yükseklere koymak, daha da birim fiyatı yüksek bir ihracat rakamına ulaştırmak. Bizim hedefimiz, Türkiye\'nin en önemli ihracat değerini artırmak ve dünya ticaretinden önemli miktarda pay almak. Bu pay da inşallah 2023\'te yüzde 1,5\'lik bir dünya ticareti payı. Bu hedef de önemli bir hedef, dünya ticaretinden böyle bir pay almak.\"

\'500 MİLYAR DOLAR HEDEFİNİ TUTTURMAKTA ZORLANIRIZ\'

İktidarın 2023\'teki ihracat rakamının, 500 milyar dolar olduğu hatırlatılarak, geçmiş dönemlerdeki ihracatta görülen artışlar göz önüne alındığında bu rakama ulaşılıp ulaşılamayacağı konusunda öngörüsü sorulan TİM Başkanı Gülle, uzun süredir ihracatın hep artıda gittiğini söyledi. Bu yılın Haziran ayı ihracat rakamlarının, 2017\'nin aynı ayına oranla yüzde 9,7\'lik artış gösterdiğini belirten Gülle, bu artışların gelecekteki hedefleri tutturmada kendilerini cesaretlendirdiğini vurgularak, şunları kaydetti:

\"Cumhuriyet tarihimizin 100\'üncü yılında 500 milyar dolar bir hedefimiz var, bu hedefi tutturmakta zorlanırız; ama önemli olan, hedef ve hedefe yönelik çalışmalar. Biz bu hedef yolunda ne kadarlık bir ihracat rakamını yakalarsak bizim için önemli olan da budur. Hedefsiz yürümek, bizi yavaşlatır; bir hedefe doğru yürümek, bizi daha çok motive eder. Bizim çalışmalarımız, \'Bu ihracat hedefi tutmaz, tutturamayız\'dan ziyade \'Biz bu ihracat hedefinin ne kadarını gerçekleştirebiliriz ve ne kadarını yapabiliriz\'. Önemli olan budur, önemli olan niyettir, önemli olan bu işin içerisindeki katkıdır. Önemli olan herkesin, aynı karıncanın yanına su taşıması gibi orada niyetini ve oradaki emeğini göstermesidir. Önemli olan herkesin ihracattan yana tavır almasıdır, ihracattan yana bir tavır koymasıdır. Biz bu süreç içerisinde hep dedik ki \'7 gün 24 saat ihracat\'. \'7 gün 24 saat, gece- gündüz ihracat\' mantığının sürekli her insanımıza, eğitim kurumlarımıza, kamuya sirayet edilip, herkesin bunu kabullenmesi; mantığın, felsefenin oluşması. \'Sanayi 4.0\'ın ihracata uygulanması ve onun teknolojik altyapısının oluşturulması, o teknolojinin yaratılması gibi bir beklentimiz var. En önemli 3\'üncü hedef de dış ticaret fazlası veren bir Türkiye. Aldığımızdan daha fazla satan bir Türkiye. Şu anda alıyoruz, ondan daha az satıyoruz; arada bir açık var. Bu açığın finansmanı için de uğraşıyoruz. O açıdan inşallah Türkiye\'nin önemli vizyonundan bir tanesinin de bu olması gerekiyor.\"



