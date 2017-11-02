TİM Başkanı: Çalışacak vasıfsız işçi bile bulamıyoruz!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, sanayide yaşanan eleman sıkıntısına değinerek, üretimde çalıştıracak ara eleman değil, vasıfsız işçi dahi bulamadıklarını söyledi.

TİM tarafından Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen Türkiye İhracat Haftası, Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla başladı.

Açılışta konuşan Büyükekşi, Başbakan Yıldırım ve Bakan Zeybekci'nin ihracatçılara yönelik verdiği desteklerden bahsederek, bu destekler sayesinde ihracatın arttığını, ihracatçı sayısının yükseldiğini anlattı.

Büyükekşi, 2017'yi "ihracatta atılım yılı" ilan ettiklerini kaydederek, bu sene hedeflerinin de üzerine çıkacaklarını, gayretlerinin sonuç verdiğini, ilk yarıda gerçekleşen yüzde 5,1'lik büyümeye ihracatın 2 puan katkı sağladığını söyledi.

Dokuz ayda ihracatın yüzde 10,5 arttığını dile getiren Büyükekşi, üçüncü çeyrekte ihracatın katkısıyla daha çok büyüyeceğini bildirdi.

İhracatçıların Başbakan Yıldırım'dan 10 talebi

Büyükekşi, Başbakan Yıldırım'a ihracatçıların 10 talebini arz etmek istediğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İhracatçılarımız, gümrüklerdeki mesai saatleri dışında yaptıkları işlemler için ek bedel ödüyorlar. Bu uygulamanın kaldırılması gerektiğine inanıyoruz. 'KDV yükü bizlere finansman sorunu yaratıyor' dedik. Bu konuda yaptığımız detaylı çalışmayı Maliye Bakanımızla paylaştık. Bu reformunun biran önce hayata geçmesini bekliyoruz. Bizler için büyük önem arz eden Ekonomi Bakanımız tarafından üzerinde titizlikle çalışılan Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesinin hızlı bir şekilde hayata geçmesini bekliyoruz. İhracatımızın yarısını, ülkemizdeki yabancı yatırımların yüzde 70'ini temsil eden AB ile ilişkilerimizin güçlendirilmesini ve yeni fasıllar açılmasını arzu ediyoruz. Büyüme modelinin inovasyon temelinde yeniden tasarlanması gerektiğine inanıyoruz."

"Vasıfsız işçi bile bulamıyoruz"

Büyükekşi, bugün üretimde çalıştıracak ara eleman değil, vasıfsız işçi dahi bulamadıklarını ifade ederek, kimsenin üretimde çalışmak istemediğini, bu yüzden önce aileden, ardından ilkokuldan başlamak üzere üretimin öneminin anlatılması gerektiğini vurguladı.

"Bu konuda toplumda farkındalık yaratmak için her platformda çalışmamız gerekiyor." diyen büyükekşi, artık Türkiye'de de Almanya veya Japonya'da olduğu gibi öğrencilere okula başladıklarında üretime yönelik cümleler öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükekşi, üretimde çalışan herkesin ülkesine daha yüksek ihracat, daha çok yatırım, daha fazla istihdam sağladığını kaydetti.

Başbakan Yıldırım'ın herkesi ihracatçı olmaya çağırdığını anımsatan Büyükekşi, sadece bir ayda 2 bin ihracatçının daha aileye eklendiğini bildirdi.

Büyükekşi, "2023'te ihracatçı sayımızı 70 bine çıkaracağız' demiştik. Zaten şu an 67 bini aştık. Zatıalinizin huzurunda bu hedefimizi tam 100 bine revize ediyoruz ve 'zirveye ulaşacağız' diyoruz." diye konuştu.