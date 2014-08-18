Tillo'da seçimler yenilenecek

Tillo Belediye Başkan Vekili Cemal Erken, belediye meclis üyelerinin tamamının istifa etmesine ilişkin, "Belediye meclis üyeliği seçimi yenilenecek" dedi.

Cemal Erken, AA muhabirine, kendisinin yanı sıra cezaevinde tutuklu bulunan Tillo Belediye Başkanı Mehmet Mesut Memduhoğlu ile 8 kişinin daha belediye meclisi üyeliği görevinden istifa ettiğini söyledi.

Belediye meclis üyelerinin tamamının istifa etmesi nedeniyle yeniden seçim yapılacağını dile getiren Erken, "Barışı sağlamak için istifa ettik. Belediye meclis üyeliği seçimi yenilenecek" ifadesini kullandı.

Belediye Meclis üyesi Abdullah Ağ da istifa kararının ilçede huzurun sağlanması için alındığını anlattı.

12 yıldır AKP üyesi olduğunu kaydeden Ağ, "İlçemizde maalesef üzücü bir kavga oldu, 4 aydır bunun mücadelesini veriyoruz. AKP'den istifa etmedik. Belediye meclis üyeliğinden barışı sağlanması için istifa ettik" diye konuştu.

Meclis üyeliğinden istifa eden Aydın Durğun da barışa katkı sunmak için istifa ettiklerini kaydetti.

Yerel seçimler sonrası AK Parti ve Saadet Partisi İlçe Belediye Başkan adaylarının yakınları arasında çıkan kavgada, Saadet Partisi Tillo Belediye Başkan adayı Behmen Aydın vücuduna aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.

Kavganın ardından AK Parti'den Tillo Belediye Başkanı seçilen Memduhoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklanmış, belediye başkanlığına vekaleten Cemal Erken getirilmişti.