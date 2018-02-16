Tillerson'ın ziyaretinin ardından ABD'den açıklama: 65 yıldan uzun süredir stratejik ortağız

ABD Dışişleri Bakanlığı, Orta Doğu gezisi kapsamında Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın ziyaretine ilişkin bir açıklama yayımladı. ‘Türkiye-ABD Stratejik Ortaklığı Üzerine Ortak Açıklama’ başlığıyla yayınlanan açıklamada, “Uzun süredir devam eden ittifakımızın ruhuna uygun olarak, ikili ilişkilerimizde önce çıkan sorunları çözmeye olan kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz.” dendi. Ayrıca ABD'nin 15 Temmuz darbe girişimini kınadığı belirtilerek dayanışma mesajı verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, "65 yıldan uzun süredir NATO üyesi ve stratejik ortak olarak her iki ulus da, dünyada çapında demokrasinin tesisi, hukukun üstünlüğü ve kişisel özgürlükleri sağlamada olduğu kadar, ortak çıkar ve amaçlarını ilerletmek için de ilişkilerinin hayati olduğu fikrinde. Amerika Birleşik Devletleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen çirkin darbe teşebbüsünü kınıyor ve Türkiye’nin ve Türk insanın demokratik yollarla seçilmiş hükümetiyle tam bir dayanışma içinde bulunuyor." ifadeleri yer aldı.

Ağırlıklı olarak Suriye krizi ve terör konusu üzerinde durulan açıklamada, "Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’nin ülke bütünlüğü ve ulusal birliğinin korunmasına olan bağlılığını yeniden teyit ediyor. Bu amaçla biz katı bir şekilde oldu bittiye getirme amacı taşıyan ve Suriye’nin demografik yapısını değiştirmek isteyen tüm girişimlere karşı duracağız. Ve Suriye’nin değişimi ve istikrarı üzerindeki koordinasyonumuza bağlıyız." denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri, müttefik ve stratejik partnerler olarak, birbirlerinin güvenlik ve savunmasına karşı olan ortak ve dolaysız bağlılıklarını yeniden teyit ediyor.

65 yıldan uzun süredir NATO üyesi ve stratejik ortak olarak her iki ulus da, dünyada çapında demokrasinin tesisi, hukukun üstünlüğü ve kişisel özgürlükleri sağlamada olduğu kadar, ortak çıkar ve amaçlarını ilerletmek için de ilişkilerinin hayati olduğu fikrinde.

Amerika Birleşik Devletleri, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen çirkin darbe teşebbüsünü kınıyor ve Türkiye’nin ve Türk insanının demokratik yollarla seçilmiş hükümetiyle tam bir dayanışma içinde bulunuyor.

Uzun süredir devam eden ittifakımızın ruhuna uygun olarak, ikili ilişkilerimizde önce çıkan sorunları çözmeye olan kararlılığımızı yeniden teyit ediyoruz. Her iki taraf da bu amaç doğrultusunda sonuç odaklı bir mekanizma kurmayı kabul etti. Bu mekanizma Mart ayının ortasından daha geç olmamak suretiyle aktif hale gelecek.

Ortak ajandamızın, teröre karşı savaş, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme, Suriye ve Irak da dahil olmak üzere Orta Doğu’ya kalıcı istikrar ve barış getirme, enerji güvenliğini sağlama ve radikalizm, aşırılıkçı şiddet ve İslamofobiyle mücadele de dahil olmak üzere global bir ajanda olduğunu yeniden teyit ettik.

Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri uzun süreli müttefikler olarak, terörizmin her türlü tezahürü ve biçimine karşı ortak mücadelede olan kararlığımız yeniden teyit ediyor. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, IŞİD, PKK, El-Kaide ve bütün diğer terörist organizasyonlar ve uzantılarıyla savaşmadaki kararlılığını sağlamlaştırıyor. Ülkelerimizin kendini, direk olarak uluslarımızı hedef alan terör tehdidine karşı koruma hakkını tanıyoruz.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, Suriye’nin ülke bütünlüğü ve ulusal birliğinin korunmasına olan bağlılığını yeniden teyit ediyor. Bu amaçla biz katı surette oldu bittiye getirme amacı taşıyan ve Suriye’nin demografik yapısını değiştirmek isteyen tüm girişimlere karşı duracağız. Ve Suriye’nin değişimi ve istikrarı üzerindeki koordinasyonumuza bağlıyız.

Suriye krizinin tek çözüm yolunun politik bir çözüm olduğu gerçeğini ve bunun uygulanabilir bir politik değişim gerektirdiğini bilerek, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri, UNSC 2254 Önergesi’nde ve Cenevre sürecinde belirlenen parametreler çerçevesinde sonuca ulaşmak için işbirliğini artırmayı kabul ediyor.