Tillerson'dan Zeytin Dalı mesajı: Suriye'nin doğusundaki güçler Afrin'e kayıyor; IŞİD'le savaşa gölge düşüyor

Orta Doğu turundaki ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuveyt'te yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tillerson, harekatın ABD'nin öncülüğündeki koalisyonun IŞİD'le savaşından dikkatlerin dağılmasına ve uzaklaşmaya yol açtığını savundu.

Tillerson, Zeytin Dalı Harekatı için ''Bizim Suriye'nin doğusunda IŞİD'i yenmek için verdiğimiz savaştan uzaklaşmalara yol açtı'' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, harekatın, Suriye'nin doğusundaki Demokratik Suriye Güçleri (DSG) birliklerinin Afrin'e kaymasına yol açtığını dile getirdi.