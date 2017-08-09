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Dünya
Deutsche Welle

Tillerson: Trump Kim'in anlayacağı dilden konuşuyor

Kuzey Kore'den gelen Guam tehdidi sonrası ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan açıklama geldi. Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert sözleri için "Kim'in anlayacağı dilden konuşuyor" dedi.

09 Ağustos 2017 23:02

Kuzey Kore'nin ABD'yi nükleer saldırıyla tehdit etmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan açıklama geldi. Malezya seyahati sonrası Guam adasında uçağına yakıt ikmali için mola alan Tillerson, Amerikalılara geceleri rahat uyumaları çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'nin tehditlerinin endişe yaratmaması gerektiğini belirten Tillerson, ABD Başkanı Donald Trump'ın Pyongyang Yönetimi'ne yönelik sert bir uyarılarını da değerlendirdi.

Tillerson, "Başkan, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un anlayacağı dilde güçlü bir mesaj gönderiyor, çünkü Kim diplomatik dilden anlamıyor" dedi.

Trump, Kuzey Kore'nin tehditte bulunmaktan vazgeçmemesi durumunda ABD'nin "ateş ve öfkeyle" karşılık vereceğini söylemişti. Trump'ın bu açıklamasının ardından Kuzey Kore, ABD'nin askeri üssünün bulunduğu Guam adasına yönelik bir saldırı stratejisinin gözden geçirildiğini duyurdu.

Kuzey Kore-ABD arasındaki gerginlikle ilgili Trump'tan yeni bir açıklama da geldi.

Tatilde olan Trump, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, "Başkan olarak ilk emrim nükleer cephaneliğimizin modernize edilmesi oldu. Şu an çok daha güçlü. Umarım hiçbir zaman bu gücü kullanmak zorunda kalmayız ama dünya üzerinde en güçlü ülke olmadığımız bir zaman asla gelemeyecek" yazdı.

Alman hükümetinden açıklama

Kuzey Kore gerginliği ile ilgili Alman hükümeti bir açıklama yaptı. Alman hükümeti sözcüsü Ulrike Demmer, Alman hükümetinin askeri bir gerginlikten kaçındığını ve Kuzey Pasifik bölgesindeki soruna barışçıl bir çözümden yana olduğunu belirtti. Demmer, nükleer tehditlerin bölgedeki barış için ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de tüm tarafları sağduyulu olmaya çağırdı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Martin Schaefer, "Kore Yarımadası ile ilgili retorik gerginliği büyük bir endişe ile izliyoruz" diye konuştu. Schaefer, "Yeni bir savaş tehdidi bize fayda sağlamayacak" şeklinde konuştu.

Kuzey Kore'nin nükleer gücü

Uzmanlar, Kim Jong-Un liderliğinde Kuzey Kore'nin nükleer potansiyelini arttırdığına dikkat çekiyor.

Pyongyang Yönetimi geçtiğimiz ay iki kıtalararası balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. Kuzey Kore, bu füzelerin Alaska ve New York'u vurabilecek menzili olduğunu öne sürüyor.

Washington Post gazetesi de Amerikan askeri istihbaratının gizli belgelerine dayandırdığı haberinde Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzeye takılacak nükleer başlık geliştirmeyi başardığı duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/AFP/AP/ÖA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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