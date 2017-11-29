T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tillerson: Rusya ve İran batı toplumlarının sağlayacağı faydaları sunamaz

Nafiz Albayrak / New York, 29 Kasım (DHA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran ve Rusya'nın, Batı toplumlarının sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türkiye'ye sunamayacağını söyledi

29 Kasım 2017 12:39

Nafiz Albayrak / New York, 29 Kasım (DHA) - ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, İran ve Rusya\'nın, Batı toplumlarının sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türkiye\'ye sunamayacağını söyledi.
Başkent Washington\'da Wilson Merkezi adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen panele katılan Tillerson, ABD\'nin uluslararası politikalarından, Türk-Amerikan ilişkilerine kadar bir dizi konuda görüşlerini açıkladı.
Türkiye\'nin önemli bir NATO müttefik olduğuna değinen  Tillerson, \'Bir NATO müttefikimiz olarak Türkiye\'den, ittifakın ortak savunmasına öncellik vermesini istiyoruz. İran ve Rusya, Batı toplumlarının sağlayabileceği ekonomik ve siyasi faydaları Türk toplumuna sunamaz\' dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz AlbayrakNew YorkKasım DHADışişleri Bakanı Rex TillersonRusya BatıTürkiyeBaşkent Washington Wilson MerkeziTillerson ABDTürkAmerikanNATOTillersonTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24