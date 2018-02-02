Tilki tavuk kümesine giderken tel örgüde asılı kalıp öldü

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM’da bir çiftliğe girmeye çalışan tilki tel örgülerine katıldı. Uzun süre tel örgüde asılı kalan tilki köylüler tarafından ölü bulundu.

Olay Çorum Merkeze bağlı Tarhan Kozlu Köyünde meydana geldi. Ömer Güney’e ait bahçeye girmeye çalışan tilki tel örgülere takılı kaldı. Sabah olduğunda telde asılı kalan tilkiyi gören köylüler kurtarmak istedi. Ancak, tilkinin öldüğü anlaşıldı. Ölü tilki, asılı kaldığı tel örgülerden alındı. Ömer Güney, yaptığı açıklamada \"Tilkinin aç kalıp göye inip tavuk kümeslerine girmek için geldiğini düşünüyoruz. Yine de can taşıyor. Yaralı olduğunu düşünerek tel örgüden indirmek istedik. Ancak çoktan ölmüştü” dedi.

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