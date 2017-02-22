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Yaşam

Tilbe Saran: Oyumu rengarenk bir demokrasi için kullanacağım

Oyuncu Tilbe Saran, “Neye evet neye hayır diyeceğimizi anlatmak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı

22 Şubat 2017 00:46

Anayasa değişikliği referandumunda “Hayır” diyeceğini açıklayan sanatçı Tilbe Saran, Neye evet neye hayır diyeceğimizi anlatmak boynumuzun borcudur” dedi.

Anayasa değişikliği referandumunda “Hayır” diyeceğini daha önce yayınladığı bir video ile açıklayan sanatçı Tilbe Saran, Evrensel gazetesine değerlendirmede bulundu. “Neye evet neye hayır diyeceğimizi anlatmak boynumuzun borcudur” diyen Saran şunları söyledi:

“Sanatçıların da herkes gibi ülke yönetim biçimini temelden değiştirecek bir anayasa taslağına evet ya da hayır demeye hakları vardır. Bu demokratik haklarını kullanmak ve demokrasi elden gitmeden kanaatlarını anlatmak, neye evet neye hayır dediğimizi mümkün olabildiğince basit ve kesin anlatmak boynumuzun borcudur diye düşünüyorum. Şahsen ben evet demenin tehlikelerini kısa bir video ile aktardım. Tek kişinin her şeyin üstünde yetkilerle donatılmasının geri dönülmez bir felakete yol açacağını düşünüyorum. Dünyanın neresinde ve kim olursa olsun sınırları çizilmemiş ve denetlenmeyen güç sapkınlığa yol açar.” 

Oy kullanacakların kaygılarının ortak olduğunu ifade eden Saran, “çoğulcu, azınlığa en az çoğunluğa olduğu kadar saygılı,laik, sosyal bir hukuk devleti. Başkanlık rejiminin  bu beklentiyle taban tabana zıt olduğu düşünüyorum. Ben oyumu katılımcı, çoğulcu, rengarenk bir demokrasi için kullanacağım” dedi.

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