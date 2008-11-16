Tilbe kızını evlendirdi

Yıldız Tilbe’nin 23 yaşındaki kızı Sezen Caddebostan’daki Rakkas Restoran’da 1.5 yıldır birlikte olduğu Serdar Özben’le dünya evine girdi.



Yeditepe Üniversitesi İngilizce Filoloji Bölümü’nde okuyan çift, okul arkadaşlıklarını hayat arkadaşlığına dönüştürmenin mutluluğunu yaşadı. Özben çiftini bu mutlu günlerinde aralarında ünlü şarkıcılar Demet Akalın ve Rober Hatemo’nun da bulunduğu yaklaşık 350 kişi yalnız bırakmadı. Oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu belirtilen Yıldız Tilbe’nin mini bir konser verdiği düğünde, Alişan, Demet Akalın ve Rober Hatemo’nun Sezen’e bilezik taktıkları öğrenildi. Yıldız Tilbe kızına altın set takarken, damada ise saat hediye etti.

