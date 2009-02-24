Tilbe: ‘İbo, p...venk kimmiş söylesin’

İbo Show'da kavga! - VİDEO

'Niye söyledi anlamadım'

'Allah onu bildiği gibi yapsın'

'Bana yardımı olmadı'

'Aziz Yılmaz kendini savunsun'

atv’de canlı yayınlanan İbo Şov programında İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe arasındaki tartışmanın yankıları sürüyor. Yıldız Tilbe kendisine canlı yayında “Seni pez..venklerin elinden kurtardım” diyen Tatlıses’e çok kırıldığını belirterek “Beni hangi pez..venklerin elinden kurtarmış söylesin” dedi. Tilbe, Vatan’a şunları söyledi:"İnsanlar ekranları başında oturuyor, şarkı söylemimizi bekliyor. Kimileri efkarlanıyor, kimileri üzülüyor. İbrahim Tatlıses benim 4 kere şarkımı kesiyor. Ayıp etti yani çok ayıp etti. Söylediği lafa anlam veremedim. Hayatımda pez..venk tanımadım. Söylesin bakalım kimmiş. Kendini ne modeline soktuğunu anlayamadım. Pez..venkler dedi. Bir kişiden bahsetmiyor. Ne düşünerek beni provoke etti, ne düşünerek öyle davrandı bilmiyorum. Benim kimseyle bir alıp veremediğim yok ki onunla olsun.Reklam arasında ben izleyicilerle şarkı söyledim. Bütün programlarda yaparım bunu. Seyircilerle şarkı söyleriz, oynarız, zıplarız. Zaten terk edip gittiğim için ’kim o pez..venkler’ diye soramadım. Bir tek bana değil, o kadar insana saygısızlık etti. Kendi yaptı, kimse ona bir şey yapmadı. Allah onu bildiği gibi yapsın.Aziz Yılmaz vurmuştu ya bana, onu söylüyor. 100 sene öncesinde kaldı o olay. Bir şey olmadıki o zaman, ben gittim evime. Savaş Ay yardımcı olmuştu bana. İbrahim’in bana bir yardımı olmadı. Ben ondan hiçbir zaman yardım istemedim. Ben böyle bir şey hak etmedim yani. İftira atıyor insana. Öfkeyle kalkıp zararla oturan olmak istemiyorum. Bir kafamı toplayacağım. Döndüğümde de bir basın açıklaması yapacağım.Dilenciye 3 kuruş para veriyorsun, söylüyor musun bunu. Farzet ki öyle bir olay oldu, bana yardım etti, söylenir mi bu. Yapılan iyilik söylenmez ki. Şimdi Aziz Yılmaz kendini savunsun, laf ona da gidiyor. Ben unuttum yediğim dayakları, İbrahim unutmamış."