Tiktok'ta twerk dansı yapan Papua Yeni Gine Güzeli'nin tacı elinden alındı

Papua Yeni Gine Güzeli seçilen futbol takımı kaptanı Lucy Maino'nun TikTok'ta paylaştığı twerk dansı yaptığı bir videonun sonunda tacı elinden alındı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Papua Yeni Gine kadın futbol takımının eş kaptanlığını yapan 25 yaşındaki Lucy Maino, TikTok'ta twerk yaptığı videodan sonra internet üzerinden nefret mesajları almaya başladı.

Maino'nun videosunu eleştirenler, onun "rol model olarak uygun davranmadığını" savundu.

Video ve tepkilerin ardından Maino, "Pasifik Adaları Güzellik Yarışmaları Papua Yeni Gine Güzeli" olarak tacı elinden alındı.

Maino'ya yönelik eleştirileri ve tacının elinden alınmasına tepki gösteren çok sayıda kişi oldu. İsmini vermek istemeyen bir eski Güzellik Kraliçesi, olayın toplumdaki kadın düşmanlığının seviyesini gösterdiğini söyledi ve ekledi "Eğer bir erkek olsaydı şu an ona gülüyor ya da alkışlıyor olurduk" dedi.

Maino, bir futbol bursuyla Hawaii Üniversitesi'nde işletme okumuş ve Papua Yeni Gine'yi 2019 kadın milli takımının kaptanı olarak temsil etmişti. Maino, 2019 yılında Papua Yeni Gine Güzeli seçilmişti.