Tikrit'teki toplu mezarda 470 kişinin cesedine ulaşıldı

Irak’ın Tikrit kenti yakınlarında, 470 kişinin cesedinin gömüldüğü dört toplu mezar bulundu. Cesetlerin, IŞİD tarafından öldürülen Speicher katliamı kurbanlarına ait olduğu düşünülüyor. Kimliklerin belirlenebilmesi için DNA testi yapılacak.

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, geçen yıl haziran ayında Tikrit'in hemen dışında bulunan Speicher askeri üssüne baskın düzenlemiş ve çoğunluğu Şii, yüzlerce genç askeri esir almıştı. Daha sonrasında da, terör örgütünün bu askerli sıraya dizip tek tek infaz ettiği görüntüler yayınlanmıştı. Söz konusu katliam sırasında toplam 1700 kadar kişinin IŞİD tarafından öldürüldüğü açıklanmıştı. Öldürülen askerlerin bazılarının cesedi Dicle nehrine atılmış, bazılarınınki ise gelişigüzel gömülmüştü.

Cesetlerin teşhisi devam ediyor

Nisan ayının ilk günlerinde Irak ordusunun İranlı komutanlardan yardım alarak gerçekleştirdiği operasyonla ele geçirilen kentte 10 toplu mezar bulunmuştu. Iraklı yetkililer, dün ise kentte Tikrit yakınındaki yeni bulunan toplu mezarlardan 470 ceset çıkarıldığını açıkladı. Başkent Bağdat’ta dün bir basın toplantısı düzenleyen Irak Sağlık Bakanı Adila Hammoud, “Tikrit’teki toplu mezarlardan 470 Speicher katliamı şehidinin cesedini çıkardık. Cesetlerin teşhisi devam ediyor. Komplike iş. Kurbanları belirlemek çok iş istiyor” dedi.

DNA testlerinin ardından öldürülenlere ait ilk isim listesi, gelecek haftadan itibaren yayımlanmaya başlanacak. IŞİD’in bölgedeki saldırıları sırasında oğulları, erkek kardeşleri, babaları kayıplara karışan yüzlerce aile, yakınlarının Speicher katliamında öldürülüp öldürülmediğinin saptanması için uzun zamandır bekliyordu. Speicher üssündeki askerlerin başlarından vurularak nehre atıldıkları Dicle kıyısındaki iskele, Tikrit’in geri alınmasından bu yana bir türbeye dönüşmüştü.