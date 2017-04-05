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Dünya

Tıkrit'te IŞİD saldırısı; en az 31 ölü

Saldırıda 40 kişinin de yaralandığı belirtildi

05 Nisan 2017 12:32

Irak'ın merkezindeki Tıkrit kentinde IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda az 26 kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

Reuters'in Irak güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, gece yarısı gerçekleşen saldırıda ölenlerden 14'ü polis.

 

IŞİD militanlarının şehre polis üniforması ve polis aracıyla girdikleri belirtilirken, ikisi intihar bombacısı olmak üzere 10 teröristin saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırının bir polis merkezini hedef aldığı ifade edildi. Bölge muhabirleri, teröristlerden 5'inin ölü olarak geçirildiğini, diğer 5 teröristin ise hâlâ bulunamadığı belirtildi. Bu nedenle şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

 

 

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