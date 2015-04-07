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Tikrit’te 12 toplu mezar bulundu

Toplu mezarlar, eski ABD üssü Camp Speicher'ın yakınında bulundu

07 Nisan 2015 13:38

Geçen hafta IŞİD'den geri alınan Irak'ın Tikrit kentinde bulunan toplu mezarlardaki cesetlerin, Irak Şam İslam Devleti'nin geçen yıl öldürdüğü yaklaşık 1,700 Iraklı askere ait olduğu tahmin ediliyor. Toplu mezarlar, eski ABD üssü Camp Speicher'ın yakınında bulundu.

IŞİD Tikrit'i geçen Haziran ayında ele geçirdiğinde, sosyal medyada yüzlerce Şii askeri öldürdüğünü gösteren fotoğraf ve videolar paylaşmıştı.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, toplu mezarlardan çıkarılan cesetler, DNA testlerinin ardından ailelere teslim edilecek.

Katliamdan kurtulabilenler, IŞİD militanlarının askerleri öldürmeden önce mezheplerini sorduğunu belirtmişti.

Tikrit, Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'in memleketi ve çoğunlukla Sünnilerin yaşadığı bir kent.

Kent bir ay süren kuşatmanın ardından, geçtiğimiz günlerde Şii milislerce desteklenen Irak ordusu tarafından IŞİD'den geri alınmıştı.

Irak ordusunun Tikrit'in ardından Musul'u da IŞİD'den geri alabilmek için, gücünü bu kente yönlendirmesi bekleniyor.

IŞİD'in Irak'taki kalelerinden Musul'un geri alınmasının daha zor olacağı belirtiliyor.

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