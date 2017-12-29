T24 LogoT24 Logo
Dünya

TİKA'dan Kosovalı zihinsel engelli çocuklara 'Duyu Algı Odası'

Enis Tabak, Prizren, 29 Aralık (DHA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’da desteğe en çok ihtiyaç duyulan alana önemli bir yardım gerçekleştirdi

29 Aralık 2017 21:31

Enis Tabak, Prizren, 29 Aralık (DHA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova’da desteğe en çok ihtiyaç duyulan alana önemli bir yardım gerçekleştirdi. Kosova’da hiçbir ayrım yapmadan, eğitime verdiği destek çerçevesinde TİKA, Kosova’da zihinsel engelliler okuluna Duyu Algı Odası’nı Prizren\'de kurdu. TİKA tarafından, Prizren’de bulunan Lef Nosi Engelli Çocuklar Rehabilitasyon Merkezi’ne temin edilen Duyu Algı Odası Projesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya , Prizren Belediye Başkanı  Mytaher Haskuka, TİKA Kosova Koordinatörü Hasan Burak Ceran ve diğer davetliler katıldı. “Lef Nosi” okulu müdürü Herolinda Halimaj, açılışta yaptığı konuşmada,  bu okulda ikinci projesini hayata geçirn TİKA ve Türkiye’ye teşekkürlerini ifade ederek, bu proje sayesinde okuldaki engelli öğrencilerin en yüksek standartlarda eğitim görmelerinin sağlandığını belirtti. Görevini yeni başlayan Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka da, Türkiye Cumhuriyeti, Büyükelçi Kıvılcım Kılıç ve  TİKA’ya Kosova’daki eğitime verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, “Bu oda hem personele hem de çocukların öğrenme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır. Öğrenciler için çok iyi bir fırsat.” diye konuştu. Belediye Başkanı Hakuka, buradaki, öğrencilerin aldıkları eğitime, duyu odası projesi ile yeni bir kalite kazandırıldığını vurguladı. Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç da açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye C her alanda kosova halkının yanında olduğunu vurguladı. Konuşmaların sonunda Büyükelçi, Kıvılcım Kılıç’a, engelli öğrenci tarafından çerçevelenmiş Koosva bayrağı resmi takdim edildi. Açılışın sonunda “Lef Nosi” zihinsel engelliler okulu öğrencileri tarafından program sunuldu.

Görüntü Dökümü:

- Detay

- Kıvılcım KILIÇ - T.C Kosova Büyükelçisi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enis Tabak PrizrenAralık DHATürkKoordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA KosovadaKosovadaTİKA KosovadaDuyu Algı Odasını PrizrenTİKAPrizrendeLef Nosi EngelliRehabilitasyon MerkezineDuyu Algı Odası ProjesininAçılışa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24