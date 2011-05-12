-TİKA İLE UNESCO ARASINDA İŞBİRLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 12.05.2011 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) arasında imzalanan işbirliği protokolünün değişimi yapıldı. Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törende konuşan TİKA Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, UNESCO ile eğitim, kültür, doğal ve sosyal bilimler, iletişim ve enformasyon alanındaki uluslararası iş birliğinin etkinliğini, etkisini, verimliliğini ve sürdürülebilirliğini, bilgi birikimlerini, örgütleri ve deneyimlerini birleştirerek güçlendirmek amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandığını kaydetti. TİKA'nın, Asya, Afrika, Ortadoğu ve Balkanlar'a ulaşan geniş bir alanda 100'den fazla ülkede teknik yardım faaliyeti yürüttüğünü belirten Yılmaz, restorasyon ve renovasyon çalışmalarının TİKA projeleri arasında önemli bir yer tuttuğunu kaydetti. Yılmaz, eğitim, bilim, kültür ve iletişimde, uluslararası iş birliğini teşvik etme alanında uzmanlaşmış olan UNESCO'nun kültür mirasıyla ilgili geniş bir coğrafyada zengin bir kültürel miras envanterine erişimi bulunduğunu belirterek, imzalanan protokolla TİKA VE UNESCO'nun kapasite ve kaynaklarını, özellikle Afrika, Güneydoğu Avrupa, Ortaasya ve Ortadoğu'daki kültür mirasının ve tarihi abidelerin, restorasyon, renovasyon ve yeniden imarı alanında bir araya getirmeyi hedeflediğini kaydetti. Bu alanlarda yapılacak ortak projeler sonucunda her yıl sonunda toplantılar yaparak, daha sonraki döneme ilişkin yapılacak işleri planlayıp görüş alışverişinde bulunacaklarını da ifade eden Yılmaz, ''Kültürel mirası nasıl ayağa kaldıracağız. Çalışmamızın esas alanı, bu konuda yapacağımız çalışmalar olacak'' dedi. UNESCO Genel Direktörü İrina Bakova da dünyanın farklı bölgelerinde tarihi ve kültürel mirasın korunması ve restore edilmesi için TİKA ile birlikte iş birliği yapacaklarını ve bu amaca yönelik de bir anlaşma imzalandığını söyledi. Konuşmaların ardından imzalanan iş birliği protokolünün değişimi yapıldı.