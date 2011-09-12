-TİKA heyeti Somali'ye gitti ANKARA (A.A) - 12.09.2011 - Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığınca (TİKA) düzenlenen Somali teknik inceleme ziyareti kapsamındaki heyet Somali'ye gitti. TİKA Başkanı Serdar Çam, başkanlığındaki heyet, Esenboğa Havalimanı'ndan hareketinden önce İstanbul'daki programının ardından Ankara'ya dönen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile karşılaştı. TİKA Başkanı Çam'dan heyet hakkında bilgi alan Davutoğlu, heyetteki bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Kani Torun ile bir süre sohbet etti. Davutoğlu, göreve yeni atanan Torun'a ''Hiçbir büyükelçiye bu kadar büyük bir heyetle görev yerine gitmek nasip olmaz'' dedi. Heyettekilerle bir süre sohbet eden Davutoğlu, Çam ve beraberindekilere başarı diledikten sonra havalimanından ayrıldı. Somali teknik inceleme ziyaretine katılacak heyet, daha sonra THY'ye ait uçakla Somali'ye hareket etti. TİKA'nın düzenlediği ziyaret kapsamında Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Orman ve Su İşleri, Sağlık ve Ulaştırma bakanlıkları ile çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de heyette yer aldı.