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Yaşam

TikTok yükselişini sürdürüyor; toplam gelirinin yüzde 71'ini 2019'da elde etti

TikTok, WhatsApp'ın ardından en çok indirilen 2. uygulama oldu

01 Şubat 2020 20:44

Kullanıcılarının 15 saniyelik videolar çekmesine izin veren TikTok yükselişini sürdürüyor. Çinli sosyal medya platformu, Facebook'un uygulamaları haricinde en çok indirilenler listesinde ilk 5'e girebilen tek uygulama oldu

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