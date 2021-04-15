TikTok yıldızı, Youtuber Jake Paul'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu açıkladı

ABDli TikTok yıldızı Justine Paradise, Youtuber Jake Paul'un kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

The Hill'de yer alan habere göre, TikTok fenomeni Justine Paradise, çektiği 20 dakikalık bir videoda Youtuber 2019 yılında Jake Paul'un kendisini cinsel ilişkiye zorladığını anlattı.

Paradise, 2019'da yaşanan olayı o dönem kamuoyuyla paylaşmadığını çünkü o dönem bunun imzaladığı gizlilik sözleşmesini ihlal anlamına geleceğinden korktuğunu belirtti.

Paradise, ABD'nin Los Angeles kentinde sosyal medya fenomenlerinin yaşadığı ve çalıştığı "Team 10 House" isimli bir evde 2019 yılında birkaç kez Paul'u gördüğünü söyledi. Paradise, Paul'un kendisini oral sekse zorladığını, bunu istemediğini kendisine söylediğini anlattı. Paradise, "İstemediğimi biliyordu, rızamı almadı" dedi.

Youtuber Paul'un avukatı, müvekkilinin suçlamayı reddettiğini söyledi. Paul da Twitter'dan yaptığı bir paylaşımda "Masumiyetimi kanıtlamak için savaşacağım" yazdı.