TikTok, yapay zeka algoritmasını satışa çıkardı

Sosyal medya uygulaması TikTok’un yapay zekâ algoritması satışa çıkarıldı. ByteDance tarafından satılan algoritma, kullanıcıların beğendikleri içeriklere göre onlara tavsiyeler veriyor.

Son yıllarda dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan TikTok'un sahibi ByteDance firması, TikTok platformunda kullanılan yapay zekâ algoritmasını diğer şirketlere satmaya başladı. Bu yapay zekânın asıl amacı, kullanıcıların beğendikleri içeriklere göre onlara farklı içerikler tavsiye etmek.

TikTok uygulamasında kullanılan yapay zekâ algoritması, TikTok’un bu kadar popüler olmasına büyük katkı sağlamış bir sistem. Bu algoritma, kullanıcıların beğendikleri ve yorum yaptıkları içeriklere göre onlara yeni içerikler ve profiller tavsiye ediyor, aynı zamanda hangi cihazı kullandığınıza, cihazınızdaki dil tercihlerine ve konumunuza göre de size içerikler sunabiliyor.

Financial Times’ın hazırladığı rapora göre ByteDance, bu yapay zekâ algoritmasını şu anda birkaç firmaya satmış durumda. Bu algoritmayı satın alan firmalar ise ABD kökenli moda uygulaması Goat, Singapur kökenli seyahat sitesi WeGo, Endonezya kökenli alışveriş uygulaması Chilibeli ve Hindistan kökenli sosyal oyun platformu GamesApp.

Pekin merkezli şirket ByteDance, bu yapay zekâ sistemini satmak için şirket içinde BytePlus adını verdiği özel bir bölüm oluşturdu. Şirketin web sitesinde yer alan bilgilere göre BytePlus, bu yapay zekâ algoritmasını istediğiniz gibi düzenlemenize imkân veriyor. Ayrıca özel video efektleri, veri analiz araçları ve konuşmayı yazıya döken bir yazılım da BytePlus tarafından satılıyor.