TikTok, video uzunluğunu 2 dakika 14 saniyeye çıkardı

Son dönemin popüler sosyal medya uygulaması TikTok, video uzunluğunu 1 dakikadan 2.14 dakikaya çıkardı.

TikTok, içerik üreticilerine genişletilmiş bir formatta daha uzun süreli videolar yayınlama imkanı sunmaya başladı. Eğlendiren, eğiten ve ilham veren içeriklere yer veren TikTok, bir dakikadan uzun videolarla dünya çapında 5 milyardan fazla günlük görüntülemeye ulaştı.

Üretilen videoların ortalama uzunluğu ise 2.14 dakika. Günlük çekilen vidoların dünya çapında TikTok’ta uzun video için en uygun içerik olduğu dikkat çekiyor. Bu durum, insanların birbirleri hakkında daha geniş bilgi edinmesine olanak sağlıyor.