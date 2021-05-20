TikTok'un şirketi ByteDance'in CEO'su Zhang Yiming görevi bıraktı

TikTok'un sahibi ByteDance şirketinin CEO'su Zhang Yiming görevini bıraktığını açıkladı.

The Verge'de yer alan habere göre, TikTok'la birlikte dünyanın en değerli girişimi olan ByteDance'in CEO'su Zhang Yiming, şirket içinde başka bir pozisyona geçeceğini açıkladı. Zhang'in ByteDance'in beraber kurduğu Liang Rubo, yeni CEO olacak.

Şirket içi gönderilen uzun bir yazıda Zhang, görevinden ayrılacağını, başka bir pozisyonda daha etkili olacağını düşündüğünü söyledi. Zhang, "Şirketi kurmadan önce sahip olduğum fikirlere hâlâ çok bağlı olduğumdan ve kendimi yeni konseptlere göre güncellemediğimden endişe ediyorum" dedi.

Zhang, şöyle devam etti: "Başka birinin, günlük yönetim gibi alanlarda gelişimi daha iyi sağlayabileceğini düşünüyorum. Doğrusu, ideal yönetici olmayı gerektiren bazı özellikler bende yok. Organizasyon ve piyasa prensiplerini analiz etmekte daha iyiyim. Aynı şekilde, pek sosyal değilim. Okumak, müzik dinlemek, internette olmak, hayal kurmak gibi bireysel aktiviteleri tercih ediyorum"