TikTok'un ABD operasyonlarına yeni talip çıktı: Oracle görüşmeleri başlattı

ABD merkezli bilgisayar teknolojileri şirketi Oracle Corp. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaş açtığı Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un ABD operasyonlarını satın almak için görüşmelere başladı.

Tüm dünyada etkisini artırmaya başlayan TikTok'un sahibi Çin merkezli çok uluslu internet teknolojileri şirketi ByteDance Ltd. ABD Başkanı Trump, geçtiğimiz hafta ByteDance'e TikTok'un ABD operasyonlarını satması için 90 gün süre vermişti.

Financial Times'ın haberine göre, Oracle da TikTok'un ABD operasyonlarını satın alma yarışına katıldı. Gazete görüşmelerde Oracle'ın TikTok'un ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki operasyonlarını satın almayı amaçladığını yazdı.



Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Oracle'ın ByteDance'da hisse sahibi olan aralarında General Atlantic ve Sequoia Capital gibi şirketlerin bulunduğu bir grup ABD merkezli şirket ile bu konuda bir ön mutabakat sağladığı da belirtildi.



Haberde ayrıca, daha önce çıkan haberlerde, TikTok ile teknoloji devi Microsoft'un ilgilendiği belirtilmiş olsa da, bu girişimin sonuçsuz kalabileceğine ilişkin öngörülerin arttığına işaret edildi. TikTok'la Microsoft'un yanı sıra Twitter'ın da ilgilendiği gündeme gelmişti.