TikTok'un ABD operasyonları resmen Oracle'a devrediliyor

Karmaşaya dönen TikTok'un ABD operasyonlarının devri nihayete erdi. Oracle'ın yaptığı duyuruya göre TikTok'un tepe şirketi ByteDance, ABD operasyonları için Oracle'ı partner olarak seçti. Kaynak kodlarının Oracle'a verilmeyeceği belirtilirken, ABD'nin buna sıcak bakmaması durumunda ülkedeki faaliyetin tamamen durabileceği açıklandı.

Reuters'ın haberine göre, Çinli teknoloji devi ByteDance'in video paylaşım uygulaması TikTok'un ABD varlıklarının tamamı Oracle'a geçmeyecek. Çin devlet televizyonunda yer alan haberlerde de şirketin kaynak kodunun satılık olmadığı açıklaması yapılmıştı.

Tiktok'tan günün erken saatlerinde yapılan açıklamada firmanın ABD haklarını "eski ve güvenilir" bir teknoloji partneri olan Oracle'a devredileceği, ancak yazılımın kaynak kodunu paylaşmayacağı duyuruldu. Açıklamada sorumlu teknoloji ekibinin yeni bir algoritma geliştirebileceği ifade edildi.

Bytedance'in TikTok'un kaynak kodunu ABD'li firmalara satmama kararı almasında, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin'in, Çin'in, Çinli firmaların yasal hak ve menfaatlerini korumalarını desteklediğini açıklaması etkili oldu.

Bytedance ayrıca, ABD'nin bu öneriye sıcak bakmaması durumunda Tiktok'un ABD operasyonlarının tamamen durdurulabileceğini açıkladı.