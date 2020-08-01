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Dünya

TikTok'tan, "Yasaklayacağız" diyen Trump'a: Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz

01 Ağustos 2020 20:02

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok'un ABD'deki CEO'su Vanessa Pappas, uygulamayı ülkede yasaklayacağını açıklayan Başkan Donald Trump'ın açıklamasının ardından şirketin daha uzun zaman boyunca ABD'de kalma niyetinde olduğunu söyledi.

TikTok'un ABD'deki CEO'su Vanessa Pappas, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Pappas, şirketin Twitter hesabından yaptığı video açıklamasında, "Her gün TikTok kullanarak günlük yaşantımıza yaratıcılık ve neşe katan milyonlarca Amerikalıya, teşekkürler, demek istiyorum. Sizin sayısız desteğini duyduk ve teşekkür etmek istiyoruz. Hiçbir yere gitme niyetinde değiliz… Daha uzun zaman için buradayız" ifadelerini kullandı.

TikTok uygulamasına dair endişeler ABD'li yetkililer tarafından bir süredir dile getirilirken şirket herhangi bir siyasi yönü olmadığı ve Çin hükûmetiyle doğrudan bağı olmadığını savunuyor. 

TIKLAYIN - Trump: TikTok'u yasaklayacağız

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