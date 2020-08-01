Trump: TikTok'u yasaklayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya uygululaması TikTok'u yasaklayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi.

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtti.Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

TikTok uygulamasına dair endişeler ABD'li yetkililer tarafından bir süredir dile getirilirken şirket herhangi. bir siyasi yönü olmadığı ve Çin hükûmetiyle doğrudan bağı olmadığını savunuyor.