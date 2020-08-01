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Dünya

Trump: TikTok'u yasaklayacağız

Trump, ekonomik yetkilerini kullanacağını ya da başkanlık kararnamesi imzalayacağını söyledi

01 Ağustos 2020 07:13

ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya uygululaması TikTok'u yasaklayacağını duyurdu. 

ABD Başkanı Trump, Florida eyaletine yaptığı ziyaret sonrası başkent Washington DC’ye dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.  TikTok'a karşı alınacak önlemleri uzun süredir düşündüklerini vurgulayan Trump, "TikTok'u ABD'de yasaklayacağız." dedi.

Şu anda acil durum ekonomik yetkileri olduğunu vurgulayan Trump, TikTok'u yasaklamak için ya bu yetkilerini kullanacağını ya da bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını belirtti.Trump bu kararını cumartesi günü içinde bile resmileştirme ihtimali olduğunu söyledi.

TikTok uygulamasına dair endişeler ABD'li yetkililer tarafından bir süredir dile getirilirken şirket herhangi. bir siyasi yönü olmadığı ve Çin hükûmetiyle doğrudan bağı olmadığını savunuyor. 

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