TikTok'taki "meydan okuma" 12 yaşındaki çocuğun canına mal oldu!

Sosyal medya platformu TikTok'ta "Blackout challenge" adlı nefessiz kalma meydan okumasını uygulayan Joshua Haileyesus isimli 12 yaşındaki ABD'li bir çocuk hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz aylarda önce İtalya'da sonra Pakistan'da yaşanan ölümlere bir yenisi de ABD'de eklendi. ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 12 yaşındaki Joshua Haileyesus isimli çocuk, TikTok'ta popüler olan bir meydan okuma yüzünden hayatını kaybetti.

Joshua Haileyesus, ikiz kardeşi tarafından banyoda bulunurken, bayılana kadar nefesini tutan çocuğun beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

Acılı aile, çocuklarının meydan okumanın bir parçası olarak kendisini bir ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştığını düşündüklerini açıkladı.