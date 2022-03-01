TikTok'ta yeni özellik: 10 dakikalık videolar izlenebilecek

Dünyanın en popüler video uygulamalarından TikTok, önemli bir değişiklik yaptı. Platformdaki videoların süresinin 10 dakikaya çıkarıldığı dün duyuruldu.

TikTok'un başarısı "bitmek tükenmek bilmeyen kısa videoların üzerine" kuruluydu. Ancak şirket bir süredir videoların süresini uzatmayı test ediyor. Sınır, Temmuz 2021'de 60 saniyeden üç dakikaya çekilmişti.

Habere göre platform, bu hamleyle YouTube'a rakip olmayı hedefliyor. Uzun videolar, yaşı daha büyük bir kitleyi ve etkileşim süresini artırmaya yarıyor. Sosyal medyada paylaşılan gönderilere göre platform, bazı kullanıcılarına uygulama içerisinde bir bildirim göndererek değişikliğin haberini verdi.

"TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını her zaman arıyoruz"

TikTok'un adı açıklanmayan bir sözcüsü, "Topluluğumuza değer katmanın ve TikTok deneyimini zenginleştirmenin yeni yollarını her zaman arıyoruz" diye konuştu:

"Geçen yıl, topluluğumuza TikTok'ta eğlenmek ve oluşturmak için daha fazla zaman vererek daha uzun videolar çekme imkanı sunduk. Bugünse dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticilerimize daha da yaratıcı imkanlar sunacağını umduğumuz 10 dakikaya kadar olan videoları yükleme özelliğini kullanıma sunmaya başlamaktan heyecan duyuyoruz."