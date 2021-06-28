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Dünya

TikTok'ta videoları yayınlanan aslana el konuldu

28 Haziran 2021 22:41

Kamboçya'da bir villada tutulan 18 aylık aslana TikTok'ta videolarının yayınlanmasının ardından el konuldu. Köpek dişlerinin ve pençelerinin söküldüğü anlaşılan aslan vahşi yaşam merkezine götürüldü.

Kamboçya'da Çinli bir vatandaşın sosyal medya uygulaması TikTok'ta bir aslan ile videolarını yayınlamasının ardından yetkililer harekete geçti.

Başka bir ülkeden Kamboçya'ya getirilen ve başkent Punom Pen'deki bir villada yetiştirilen 18 aylık aslan vahşi yaşam merkezine götürüldü.

Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, "İnsanların evcil hayvan olarak nadir bulunan vahşi hayvanları yetiştirmeye hakkı yok" dedi.

Sivil toplum kuruluşu Yaban Hayat İttifakı ise, evdeki koşulların vahşi bir hayvan için uygun olmadığını belirterek, aslanın köpek dişlerinin ve pençelerinin söküldüğünü, bunun da aslanın yaşam kalitesini önemli ölçüde azalttığını ifade etti. (İHA)

Neth PheaktraaslanTikTok
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