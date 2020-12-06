TikTok'ta 100 milyon takipçisi olan 16 yaşındaki Charli D'Amelio, gençler için bankacılık uygulamasına yatırım yaptı

TikTok'un en ünlü fenomenlerinden olan 16 yaşındaki Charli D'Amelio, gençler için bir banka uygulamasına yatırım yaptı. Forbes'a göre, TikTok'tan yılda 4 milyon dolar kazanan D'Amelio'nun yatırım yaptığı uygulama, ABD'de çocuklara ve gençlere ailelerinin kontrol edebileceği bir banka hesabı sunuyor.

CNN'de yer alan habere göre, TikTok fenomenleri arasında en çok kazanan isimlerden olan 16 yaşındaki Charli D'Amelio, Step adında bir banka uygulaması üzerinde çalışıyor. Step, gençlere Federal Mevduat Sigorta Şirketi onaylı bir banka hesabı ve ücretsiz kredi kartı hizmeti sunuyor. TikTok fenomeninin duyurduğu uygulama, ebeveynlerin çocuklarının harcamaları için sınırlar belirlemesini, para gönderebilmesini de sağlıyor.

Step şirket sözcüsü, Charli D'Amelio dışında Justin Timberlake, Eli Manning gibi ünlülerin de uygulamaya yatırım yaptığını söyledi. D'Amelio'nun dev sosyal medya etkişeşimi, şirket için büyük bir hedef kitle kaynağı oldu.

TikTok'a 2019'da katılan D'Amelio'nun TikTok'ta 100 milyon, Instagram'da 34.5 milyon takipçisi var.