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Dünya
BBC Türkçe

TikTok, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir rol oynuyor?

Rusya-Ukrayna krizine ''dünyanın ilk TikTok savaşı'' diyenler var. Eğlence amaçlı kurulan TikTok, dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu. Özellikle Z kuşağı, haberleri de buradan takip ediyor. Ancak, yeni bir araştırmaya göre, TikTok algoritması, kullanıcıları doğruluğu şaibeli savaş içeriklerine yönlendiriyor, yani dezenformasyonu besliyor. BBC Türkçe'den Esra Yalçınalp'in haberi.

27 Mart 2022 13:14

Rusya-Ukrayna krizine ''dünyanın ilk TikTok savaşı'' diyenler var.

Rusya Ukrayna'yı işgal ederken, bombalanan kentlerin, Ukraynalıların sığınaklardaki hayatlarının görüntüleri ve propaganda içeriklerinin ortak özelliği TikTok'ta milyonlarca kişi tarafından izlenmiş olmaları.

Eğlence amaçlı kurulan TikTok, dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu.

Özellikle Z kuşağı, haberleri de buradan takip ediyor.

Ancak, yeni bir araştırmaya göre, TikTok algoritması kullanıcıları doğruluğu şaibeli savaş içeriklerine yönlendiriyor, yani dezenformasyonu besliyor.

TikTok, Rusya-Ukrayna savaşında nasıl bir rol oynuyor?

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir
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