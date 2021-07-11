TikTok, içeriklerde kripto para kullanımını yasakladı

video paylaşım uygulaması Tiktok, kullanıcılarının artık içeriklerinde kripto para birimlerini yer almasına izin vermeyecek.

Video paylaşım uygulamasında artık kripto paraların ve bazı finansal hizmetlerin reklamı yapılamayacak. Popüler uygulama, Dogecoin gibi “meme” kripto paraların yükselişinde rol oynamıştı.

Uygulamada, kripto para dışında forex ticareti, yatırımlar ve kredi kartları gibi finansal hizmetler de yakın zamanda yenilenen içerik politikasında yasaklandı. Kötü niyetli kullanıcıların gençlerden ve tecrübesiz yatırımcılardan yararlanması konusunda endişeler bulunması sebebiyle uygulanacak olan yeni politika, kullanıcıların bu tarz içerik üretmesinin önüne geçmeyi planlıyor

Kuralları ihlal eden videolar otomatik silinecek

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre kuralları ihlal eden kullanıcıların videoları otomatik olarak silinecek. Yapılan ihlâle göre de kullanıcının video yükleme, yorum yapma gibi özellikleri bir süreliğine askıya alınacak. İhlâller devam ederse de kullanıcının profili kalıcı olarak silinecek.

Şirket bu uygulamaların önümüzdeki haftadan itibaren başlayacağını ifade etti.