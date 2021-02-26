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Bilim / Teknoloji

TikTok gizlilik davası nedeniyle ABD’ye 92 milyon dolar ödeyecek

26 Şubat 2021 15:31

TikTok, kullanıcılarının izni olmadan kişisel verileri topladığı iddialarıyla açılan toplu davaların çözümü için 92 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

TikTok, Musical.ly, Toutiao, BuzzVideo, Vigo Video uygulamaların sahibi ByteDance, TikTok’un kullanıcılarının izni olmadan kişisel verileri topladığı iddialarına karşılık gizlilik ihlalleri nedeniyle açılan 21 dava için ABD’ye 92 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

TikTok mail üzerinden yaptığı açıklamada, "İddialara katılmasak da, TikTok olarak kullanıcıları için güvenli ve keyifli bir deneyim yaratmaya odaklamak istiyoruz" dedi.

TikTok’un ABD’de yaklaşık 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Uygulama özellikle genç Amerikalılar arasında popüler. WeChat uygulamasınınsa günde ortalama 19 milyon aktif kullanıcısı var. (DHA)

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