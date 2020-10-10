TikTok, Fleetwood Mac'in 43 yıllık parçasını 'hit' yaptı

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Britanyalı rock grubu Fleetwood Mac'in 1977 tarihli 'Rumours' albümünden 'Dreams' şarkısı, bir 'TikTokçu'nun parçayı videosunda kullanmasının ardından haftanın internet üzerinden en çok dinlenenleri arasına girdi.

Nathan Apodaca, kaykay yaparken çektiği videoda şarkıyı kullandıktan sonra şarkı sadece ABD'de 'streaming' servisleri üzerinden 8 milyon kez dinlendi. BBC canlı yayınında Apodaca ile konuşan grubun üyelerinden Mick Fleetwood, "Sana borçluyuz" dedi.

Videoda Apodaca'ın arabası bozulduktan sonra bir kaykay üzerinde Ocean Spray marka kızılcık suyu içerken işe gittiği, arkada da Dreams parçasının çaldığı duyuluyor. Ocean Spray de Apodaca'ya bir araba hediye etti.