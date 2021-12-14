TikTok fenomeni model, 5 bin feette sevgilisiyle uçakta seks yaparken bayıldı

Florida’da bir model, erkek arkadaşıyla uçakta seks yaparken sıcak hava, dar alan ve türbülans nedeniyle 5 bin feet yükseklikte bayıldı.

TikTok’ta 467 bin takipçisi olan model Camila Elle, erkek arkadaşıyla Las Vegas’a giderken uçakta seks fantezisini gerçekleştirmek istedi.

Las Vegas’ta sadece çiftler için tasarlanan küçük uçaklarla hizmet veren bir şirketle anlaşan Elle ve sevgilisi, kendilerinden başka bir tek pilotun olduğu uçakla seyahat etti. Uçakta havalandırmanın bozuk olduğunu anlatan model, uçuş sırasında biraz sarhoş olduğunu da belirtti.

Elle, o anları şöyle anlattı “Uçağın kendisi de oldukça küçüktü. Sadece bir yatak için yer vardı ve pilotla aramızı bir perde kapatıyordu. Pilotun sesi kesen kulaklıkları olsa da her hareketimizi hisedebiliyordu.”

Sıcak hava ve içkinin etkisi, türbülans ve heyecanla birleşince Elle, seks sırasında bilincini kaybetti.

Elle, birkaç dakika içinde uyandığını, erkek arkadaşını panik içinde gördüğünü söyledi.

Model, yaşadıklarını TikTok’ta takipçilerine anlattı.