"TikTok" Cannes Film Festivali’ne sponsor oldu

Bir dönem kırmızı halıda selfie çekmeyi yasaklayan Cannes Film Festivali, son yılların en popüler uygulaması TikTok'un resmi sponsoru olduğunu açıkladı.

Cannes, TikTok'un dünyanın dört bir yanından milyarlarca kişiyi barındıran güçlü kullanıcı tabanından yararlanmak istiyor. Festivalin sahne arkası görüntüleri, çeşitli röportajlar ve kırmızı halı görüntüleri TikTok üzerinden yayınlanacak ve uygulamanın kullanıcıları bu içerikleri rahatça izleyebilecekler. Diğer yandan kendisini bir içerik üretme platformu olarak konumlandırmaya çalışan TikTok da Cannes Film Festivali'nin gücünü arkasına alarak itibar artışı sağlayacak.

Beyazperde'nin haberine göre, sponsorluk anlaşmasına bağlı olarak, Çin kökenli Bytedance şirketine ait TikTok, festivalde kısa film yarışması da düzenleyecek. Süresi 30 saniye ile 3 dakika arasında olabilecek TikTok filmleri #TikTokShortFilm adındaki yarışmada bir ön jüri tarafından değerlendirilecek ve daha sonra Cannes'da yönetmen Thierry Frémaux'un katılacağı bir etkinlikte üç ödül dağıtılacak. TikTok, ilk jüriye de daha sonra açıklanacak ünlü bir yönetmenin başkanlık yapacağını duyurdu.