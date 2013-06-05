TİHV: 'Gezi Parkı'na 640 bin kişi katıldı; 4 bin gözaltı, 3 bin yaralı var

Hülya Karabağlı / Ankara

Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), “Hükümetin Temel Hak ve Özgürlüklere, Kent Yaşamına Müdahalelerine Yönelik” yurt genelinden sürdürülen Gezi Parkı direnişinin ilk haftasında 4 bine yakın gözaltı işlemi yapıldığına dikkat çekti. Ankara, İstanbul ve İzmir ağırlıklı eylemlerde 3 bine kişi yaralandı. İçişleri Bakanı güncellediği açıklamada, toplam 75 ilde düzenlenen 400 gösteride 3 bin 400 kişinin gözaltına alındığını, gösterilere ise 640 bin kişinin katıldığını ifade etti.

TİHV’nin yazılı açıklaması şöyle:

Ankara’da eylemler sürüyor

Tüm Türkiye’yi saran protestolar polisin sert, aşırı/ölçüsüz/orantısız tutumunun değişmemesi nedeniyle 3 Haziran 2013’te de devam etti. Eylemler özellikle İstanbul’da ve Ankara’da devam etti.

Hatay’daki eyleme müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin başına isabet ettiği CHP Gençlik Kolları üyesi Ahmet Cömert (22) yere başını sertçe çarparak yaşamını yitirdi.

Ankara’da ise eylemler gündüz saatlerinde Güvenpark’ta toplanan lise öğrencileriyle başladı ve gece de devam etti. Eylemlere polis ekipleri çok sert şekilde, yoğun gaz bombalarıyla, biber gazlarıyla, coplarla, basınçlı suyla, TOMA’larla ve akrep tipi zırhlı araçlarla yerden ve havadan müdahale etti. Gün sonunda 4’ü gazeteci 170 kişi yaralanırken, 150 kişi de gözaltına alındı.

Selim Polat, Burak Ünveren görme yetisini kaybetti

Müdahale esnasında yolda yürüyen bir kişi kanister çarpması sonucu yaralanırken, hedef gözeterek atış yapan polis ekiplerinin attığı iki gaz bombası iki farklı aracın camını kırarak içeri girdi.

İstanbul’da 2 Haziran 2013’deki eylemler sırasında ise Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Burak Ünveren ile aynı okulun öğrencisi Selim Polat’ın, başlarına isabet eden gaz bombası fişeği ve plastik mermiyle gözlerinin görme yetisini yitirdikleri öğrenildi.

Türk Tabipleri Birliği yaptığı açıklamada yaralıların sayıları ve durumları ile ilgili şu bilgileri verdi: İstanbul Tabip Odası’nın İl Sağlık Müdürlüğü’nden aldığı bilgilere göre İstanbul’da hastanede servise yatırılarak tedaviye alınan 26 kişi, hayati tehlikesi olan 2 kişi, yoğun bakımda yatan 5 kişi bulunmaktadır. Müşahadeye alınan ve ayaktan tedavi olan hastalar ile birlikte bu süreçte toplam 880 kişi hastanelere başvurmuştur. Bu rakamlara İstanbul Tabip Odası acil yardım birimlerince tedavisi yapılan 625 kişi eklendiğinde, 3bine yakın kişinin yaralanmış olduğu anlaşılmıştır. Bu rakama tespiti yapılamayan, başvurmayan yaralanmaların dâhil edilmesi gerekmektedir.

Caner Ertay'ın kolu ve bacağı işkence sonucu mu kırıldı?

Ankara’daki eylemlerde ise Ankara Tabip Odası’nın hastanelerden meslektaşlarımızın ilettiği bilgiler doğrultusunda elde ettiği verilere göre 15’i ağır olmak üzere en az 414 yaralı bulunmaktadır.

İzmir Tabip Odası’nın ilettiği verilere göre 2 gün içerisinde hastanelere 420 yaralı başvurmuş, bunların 60’ı ambulanslarla taşınmıştır.

Eskişehir’de ise 2 Haziran 2013’teki eyleme katıldığı için gözaltına alınan Halkevleri üyesi Caner Ertay’ın polislere yakalandığı bir otoparkta gördüğü işkence sonucu kolunun ve bacağının kırıldığı ortaya çıktı.

Muğla’daki eylemde göstericilerle görüşmek isteyen Muğla İl Jandarma Komutanlığı Asayişten Sorumlu Komutan Yardımcısı Yarbay Necati Metin de atılan gaz bombasıyla gözünden yaralandı.

İstanbul’da 3 Haziran 2013’te de devam eden gösterilere Beşiktaş’ta müdahale eden polis ekipleri yine yoğun şekilde gaz bombası kullandı. Çok sayıda kişi yaralanırken, 100 kişi de gözaltına alındı.

Tunceli’de toplanarak polis şiddetini protesto eden gruba da müdahale edildi. Adana’daki gösteriler sonunda ise 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.