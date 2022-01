Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) 12. İnsan Hakları Belgesel Film Günleri başlıyor. 10-17 Aralık arasında yapılacak olan gösterimlerde, 26 belgesel yer alacak.

TİHV tarafından 12’ncisi düzenlenen İnsan Hakları Belgesel Film Günleri, 10-17 Aralık arasında çevrimiçi olarak yapılacak. Yurt içinden 10, yurt dışından 16 olmak üzere 26 seçme belgesel film gösterilecek. Programda yer alan filmlerin bir bölümü 10-12 Aralık’ta İzmir’de Fransız Kültür Merkezi salonunda ve 18-19 Aralık’ta Van Barosu salonunda fiziki olarak izlenebilecek.

İnsan hakları alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmeyi amaçlayan Film Günleri’nin bu yılki teması “örgütlenme özgürlüğü” olarak açıklandı. Ücretsiz gösterimleri izlemek isteyenlerin, “tihvbelgeselfilm.org” adresindeki iletişim formunu doldurması gerekecek.

Filmler, 10 Aralık’ta saat 00.01 itibarıyla gösterime açılacak ve 17 Aralık’ta saat 24.00’de gösterime kapanacak.

Programda yer alan yabancı filmler ise yalnızca Türkiye’deki izleyicilere açık ve 250 izleyici ile sınırlı olacak. Kontenjanlar dolunca filmler gösterime kapanacak. Yerli filmler için kontenjan sınırı bulunmuyor.

Türkiye’deki erkek şiddetini konu alan “Dying to Divorce” filmi de gösterimde yer alıyor. Film, Oscar Ödülleri’nde İngiltere’den “En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film” kategorisinde aday gösterildi. Belgesel filme konu olan kadına şiddet olayları, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu‘nun açmış olduğu davalar arasından seçilmişti.

Gösterimde yer alan filmler şöyle:

16 Ton – Ümit Kıvanç

Arica – Lars Edman, William Johansson Kalén

Başka Vatanımız Yok – Bayram Küçük

Benim Bedenim / Il Mio Corpo – Michele Pennetta

Bir Kürt Entelektüelin Yaşamı:Casime Celil / Jiyana Rewsenbireki Kurd: Casimê Celîl – Özlem Diler, Celil Badikanlı

Bir Zamanlar Venezuelada – Once Upon A Time İn Venezuela – Anabel Rodríguez Ríos

Bu Yağmur Hiç Dinmeyecek / This Rain Will Never Stop – Alina Gorlova

Derikte Kalanlar – Onur Can Atlı

El-Halil Semaları / Skies Above Hebron Esther Hertog and Paul King

Gök Kızıldır / The Sky İs Red – Francina Carbonell

Haymatlos – Mustafa Aydın

İffetsiz Sürtükler / Brazen Hussies – Catherine Dwyer

İnsanlığa Gönderilmiş Mektuplar – Yusuf Kenan Beysülen

Köpekçi – Hayrettin Alan

Merhaba Canım – Ulaş Tosun

Muhtaç – Emre Battal

Nasıl İstersem / As I Want – Samaher Alqadi

Nardjes A. – Karim Aïnouz

Nasrin – Jeff Kaufman

Nemesis – Thomas Imbach

Nöbetçi – The Guardian – Martina Priessner

Ölümüne Boşanmak / Dying to Divorce – Chloe Fairweather

Radyo Sessizliği / Radio Silence – Juliana Fanjul

Sessizliğin Ötesindeki Dünya / The World Beyond Silence Manuel Fenn

Silivriden Mektuplar /Letters From Silivri – Adrian Figueroa

Yeryüzü Ayakları – Ümit Güç