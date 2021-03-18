TİHEK raporu: Şüpheli görülen mahpuslar önce altı sonra da üstü soyularak aranıyor

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun (TİHEK), Bandırma 2 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na ilişkin hazırladığı raporda çıplak arama yapıldığı yer aldı. Rapora göre şüpheli görülen mahpuslar önce altı sonra da üstü soyularak aranıyor.

Ağustos 2020’de hazırlanan rapora göre mahpuslar çıplak aramaya maruz bırakılırken sosyal faaliyet gibi haklardan da mahrum bırakıldı. Ayrıca cezaevinde son bir yılda 484 mahpusun disiplin cezası aldığı aktarılan rapora göre cezaevinde dini içerikli konferanslar düzenleniyor.

TİHEK heyeti, Bandırma Cezaevi’ne, 12 Mart 2020’de habersiz şekilde ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sonucunda hazırlanan rapor TİHEK’in Ağustos 2020 tarihli kararıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

BirGün'den Dilan Esen'in haberine göre, Artırılmış kapasitesi bin kişi olan Bandırma Cezaevi’nde bin 98 mahpus tutuluyor. Raporda, infaz düzenlemesinden önce ise bin 380 tutuklu ve hükümlünün kaldığı belirtildi. Raporda kuruma hükmü kesinleşerek, tutuklanarak, mahkeme ve hastane sevklerinden veya başka cezaevlerinden nakil yoluyla gelen mahpusların, kabul kısmında şüphe halinde arandıkları aktarıldı. Şüphe halinde mahpusa eşofman altı veya üstü verildiği ifade edilen raporda, en üst amirin izniyle önce bedeninin üst kısmındaki giysilerin çıkartıldığı söylendi. Bedenin üst kısmı soyularak arandıktan sonra ise alt kısmındaki giysilerin çıkartıldığı ve giysilerin de arandığı bilgisi verildi. Raporda, bazı mahpuslara ise kuruma girişte ‘arama giysisi’ verilmeden arama yapıldığına dair iddialar da yer aldı.

Kurum personelleri hakkında 12 disiplin soruşturması

Öte yandan TİHEK raporunda, mahpusların şikâyet ettiği kurum personelleri hakkında 12 disiplin soruşturması açıldığına dikkat çekildi. Ayrıca cezaevinde son bir yıl içinde 137 kınama, 109 bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma, 7 haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma, 58 ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ile 173 hücreye koyma olmak üzere toplam 484 mahpusun disiplin cezası aldığına yer verildi.

Dini görevliler

Mahpusların yaklaşık 6 ay önce hobi kurslarının kapandığını ve spor dışında herhangi bir sosyal faaliyetin olmadığı dile getirilen rapora göre, bazılarının ise sohbet hakkının kısıtlı olarak uygulandığı ifade edildi. Cezaevi yönetiminin okuma-yazma, boyacılık, sürü yönetimi, tecvitli Kuran okuma kursları ile 29 Ekim Cumhuriyet Konulu Konferans, Mevlid-i Nebi Programı, İslam’da Kardeşlik Konulu Konferans, Peygamberimiz’in Hayatı Konulu Konferans düzenlediği bilgisine yer verildi.

Ziyaret sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan görevlendirilen 4 din görevlisiyle karşılaşıldığına değinildi. Raporda, din görevlilerinin Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği 1 yıl boyunca haftada 4 gün koğuşları ziyaret ederek dini konularda bilgilendirme yaptıkları aktarıldı. Daha sonra ise 18 Mart Çanakkale Haftası ve kandil haftası için hatim programı planlandı.