TİHEK: Koruma altındaki 21 çocuk kayboldu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) raporuna göre, Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde 21 çocuğun kayıp olduğu ortaya çıktı.

Üyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı TİHEK, Ankara Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne yaptığı ziyarete ilişkin raporunu 9 Mart’ta yaptığı toplantıda hazırladı.

Birgün'den Dilan Esen'in haberine göre, Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nün iki katlı 27 ev ve 1 idari binadan oluştuğu belirtilen rapora göre evlerin 23 tanesi çocukların barınması için kullanılıyor. 13-18 yaş arasındaki kız çocuklarının kaldığı kurumun kapasitesi 160 kişilik ancak müdürlükte kapasitesinin üzerinde, 260 çocuk barınıyor. Rapora göre TİHEK üyelerinin ziyareti gerçekleştirdiği gün müdürlük yetkilileri, 21 çocuğun kurumdan kaçtığını bildirdi. Gerekli yazışmaların ve sürecin devam ettiğine değinilen raporda, çocuk şube polisleri ile sürekli iletişim halinde olunduğu belirtildi.

Ayrıca kuruma ilişkin TİHEK'in 2018 yılında hazırladığı raporda da 11 çocuk kaçak olarak kaydedildi.

Kaçak çocuk sayısı değişiyor

Açık kapı sistemi kullanılan kurumda kalan çocuklar okul, hastane ya da ailelerinin yanına gidebiliyor. Kurumdan kaçan ve akıbetleri bilinmeyen çocuklara ilişkin Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, kaçak çocuk sayısının her geçen gün değiştiğini söyledi. Kaçak sayısının artıp azalabildiğini aktaran Müdür Yardımcısı, çocuğun en fazla 6 ay kaçak kalabildiğini belirtti. Açık kapı sistemiyle ilgili de bilgi veren Müdür Yardımcısı, şöyle konuştu: “Burası çocukların evi, cezaevi ya da kapalı tutuldukları bir yer değil. İstedikleri zaman okula, şuraya buraya gidebiliyorlar. Evde nasıl anneden ve babadan izin alıp çıkabiliyorlarsa burada da yönetimden ya da grup sorumlusundan izin alıp çıkabiliyorlar dışarıya. İzinli ya da izinsiz dışarı çıkabiliyorlar. Evde çocuğun üzerine kapıyı kilitleyip tutamayacaksanız burada da bir güvenliğimiz var ama dışarı çıktıklarında dönmedikleri zaman kaçak sayılıyorlar.”