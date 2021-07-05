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Dünya

Tigray krizi: İsyancılar 'yönetimimizi kabul edin veya ateşkes yok' dedi

05 Temmuz 2021 14:12

T24 Dış Haberler

Etiyopya'nın Tigray bölgesinde başkentin kontrolünü sağlamaya yaklaşan isyancılar, hükümetin yönetimlerini tanımadığı sürece ateşkesi kabul etmeyeceklerini söyledi. 

Addis Ababa, Tigray Halkın Kurtuluş Cephesi Tigray'ın büyük bir bölümünde kontrol sağladıktan ve hükümet yetkilileri bölgeyi terk etmeye başladıktan sonra tek taraflı ateşkes ilan etmişti. 

Pazar günü Tigray Halkın Kurtuluş Cephesi'nden "Tigray Hükümeti" imzasıyla yayımlanan açıklamada, "Halkımızın güvenliğinin ikinci bir işgalle tehlikeye atılmayacağının garantisinin verilmesi durumunda prensipte ateşkesi kabul ederiz" denildi.

 

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